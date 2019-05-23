Россия победила США на чемпионате мира по хоккею 4:3 и вышла в полуфинал

В четверг, 23 мая, на чемпионате мира по хоккею в Словакии был сыгран важный для сборной России поединок. Наша команда встречалась с американцами в первом поединке раунда плей-офф. Россияне провели неплохой четвертьфинальный поединок против четвертой команды группы "А" чемпионата мира 2019.

Первая минута матча - и россияне уже повели в счете.Фото: REUTERS

Стартовый период поединка получился очень симпатичным и неплохим для сборной России. Уже на 1-й минуте матча Никита Гусев после передач Кучерова и Сергачева вывел сборную России вперед, подправив в ворота шайбу, которая прокатилась под щитками вратаря сборной США. Спустя некоторое время счет удвоился. На 15-й минуте Михаил Сергачев с передачи уже Никиты Гусева укрепил преимущество россиян - 2:0. И на этом обсрел шайбами в первом периоде завершился - на перерыв россияне ушли, уверенно выигрывая с разницей в две шайбы.

После не слишком хорошего первого периода американцы попытались "взяться за ум" после перерыва. И у них это почти удалось - Шей на 22-й минуте матча нашел "щелочку" в ближней девятке ворот сборной США и сделал счет 2:1. Так вот "на нервах", с разницей в одну шайбу российская команда доиграла второй период матча с американцами. Но в третьем периоде вновь наши "зажгли"!

Первый период россияне выиграли со счетом 2:0.Фото: REUTERS

Чуть-чуть нервов у фанатов сборной России убавилось после того, как на первой же минуте третьего периода Капризов после выхода 2-в-1 с паса Сергачева сделал счет 3:1. Но! Но... Но на 45-й минуте после ошибки наших в обороне Хэнифин снова сокращает разрыв до одной шайбы - 3:2.

Американцы во втором периоде отыграли одну шайбу и заставили фанов нашей команды понервничать.Фото: REUTERS

Но как пропустили - так и забили! 4-2, Михаил Григоренко с передач Дадонова и Малкина на 47-й минуте вселяет уверенность во всех нас в финале важной игры против команды США в четвертьфинале ЧМ-2019 по хоккею. Но на 57-й минуте матча американцы отыграли еще одну шайбу - Алекс Дебринкат поразил ворота Василевского. 4:3 за пару минут до конца третьего периода - и в матче появилась интрига.

Капризов - 3:1!Фото: REUTERS

Команда Ильи Воробьева добилась важной победы, прошла четвертьфинальный раунд, обыграв США со счетом 4:3. И пока что сборная России еще не знает имя своего соперника по полуфиналу.

Михаил Григоренко - 4:2!Фото: REUTERS

Согласно новым правилам соревнований, только после завершения всех игр четвертьфинала чемпионата мира из всех полуфиналистов составят рейтинг и первая команда сыграет против четвертой, а вторая - против третьей. Так что ждем других поединков на турнире в Словакии.