2019-05-23T19:28:13+03:00
Спорт

Россия победила США на чемпионате мира по хоккею 4:3 и вышла в полуфинал

Поединок в Словакии выдался очень напряженным для нашей сборной
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Россия сыграла против США.Россия сыграла против США.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 23 мая, на чемпионате мира по хоккею в Словакии был сыгран важный для сборной России поединок. Наша команда встречалась с американцами в первом поединке раунда плей-офф. Россияне провели неплохой четвертьфинальный поединок против четвертой команды группы "А" чемпионата мира 2019.

Первая минута матча - и россияне уже повели в счете. Фото: REUTERS

Первая минута матча - и россияне уже повели в счете.Фото: REUTERS

Стартовый период поединка получился очень симпатичным и неплохим для сборной России. Уже на 1-й минуте матча Никита Гусев после передач Кучерова и Сергачева вывел сборную России вперед, подправив в ворота шайбу, которая прокатилась под щитками вратаря сборной США. Спустя некоторое время счет удвоился. На 15-й минуте Михаил Сергачев с передачи уже Никиты Гусева укрепил преимущество россиян - 2:0. И на этом обсрел шайбами в первом периоде завершился - на перерыв россияне ушли, уверенно выигрывая с разницей в две шайбы.

После не слишком хорошего первого периода американцы попытались "взяться за ум" после перерыва. И у них это почти удалось - Шей на 22-й минуте матча нашел "щелочку" в ближней девятке ворот сборной США и сделал счет 2:1. Так вот "на нервах", с разницей в одну шайбу российская команда доиграла второй период матча с американцами. Но в третьем периоде вновь наши "зажгли"!

Первый период россияне выиграли со счетом 2:0. Фото: REUTERS

Первый период россияне выиграли со счетом 2:0.Фото: REUTERS

Чуть-чуть нервов у фанатов сборной России убавилось после того, как на первой же минуте третьего периода Капризов после выхода 2-в-1 с паса Сергачева сделал счет 3:1. Но! Но... Но на 45-й минуте после ошибки наших в обороне Хэнифин снова сокращает разрыв до одной шайбы - 3:2.

Американцы во втором периоде отыграли одну шайбу и заставили фанов нашей команды понервничать. Фото: REUTERS

Американцы во втором периоде отыграли одну шайбу и заставили фанов нашей команды понервничать.Фото: REUTERS

Но как пропустили - так и забили! 4-2, Михаил Григоренко с передач Дадонова и Малкина на 47-й минуте вселяет уверенность во всех нас в финале важной игры против команды США в четвертьфинале ЧМ-2019 по хоккею. Но на 57-й минуте матча американцы отыграли еще одну шайбу - Алекс Дебринкат поразил ворота Василевского. 4:3 за пару минут до конца третьего периода - и в матче появилась интрига.

Капризов - 3:1! Фото: REUTERS

Капризов - 3:1!Фото: REUTERS

Команда Ильи Воробьева добилась важной победы, прошла четвертьфинальный раунд, обыграв США со счетом 4:3. И пока что сборная России еще не знает имя своего соперника по полуфиналу.

Михаил Григоренко - 4:2! Фото: REUTERS

Михаил Григоренко - 4:2!Фото: REUTERS

Согласно новым правилам соревнований, только после завершения всех игр четвертьфинала чемпионата мира из всех полуфиналистов составят рейтинг и первая команда сыграет против четвертой, а вторая - против третьей. Так что ждем других поединков на турнире в Словакии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зенит-Енисей 26 мая 2019 года: Прогноз на матч 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск). Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 14.00. (Мск)
Новости 24
Филарет заявил, что отказывается выполнять условия томоса об автокефалии
Помпео: проблемы США в отношениях с Ираном не влияют на рынок нефти
Для россиян стали безвизовыми поездки во все 12 государств Южной Африки
Рядом с Новой Каледонией зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Легенде советской кинологии поставят надгробный памятник
Пушков усомнился в готовности Зеленского быть украинским президентом
В МВФ сообщили, что возобновят обсуждение сотрудничества с новым составом Верховной рады
В Лондоне закрыли правительственную улицу из-за подозрительного предмета
Суд продлил арест Абызова на два месяца
МИД РФ требует от Британии исчерпывающей официальной информации по «делу Скрипалей»
Захарова заявила о о необходимости соблюдать суверенитет Сирии
Больше 400 сотрудников МВД РФ погибли в прошлом году