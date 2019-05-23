Ани Лорак: "У меня новая жизнь и любовь"

Один из последних постов Ани Лорак в Инстаграме вызвал много вопросов у фанатов, они подумали, что певица беременная, заподозрили, что у нее новые отношения.

- Вдохновлять, радовать, дарить новую жизнь - истинное предназначение женщины, - написала певица в Инстаграме.

Во время 11-й ежегодной звездной премии "Topical Style Awards 2019", где певицу признали самой стильной, Ани Лорак все же рассказала последние новости из своей жизни.

- Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется. В этом году у меня выйдет новый альбом. Готовлю его к Дню рождения. Мы думаем уже над новой концертной программой, - рассказала Ани Лорак.

Певица призналась, что устала от платьев с блестками и теперь выбирает стиль "дорогая простота".Фото: Алиса ТИТКО

- А, может, у вас и новая любовь? - спрашиваю.

- Секрет, - улыбнулась певица в ответ.

- Планируете ли отдохнуть летом?

- Да, нас ждут берега Испании. А также Грецию хочу посетить с семьей - дочерью и братьями.

Лорак рассказала также о своей дочери. О том, что она растет артисткой, а не певицей.

- Дочка ходит в театральный кружок, и есть даже успехи - дали главную роль, с которой она отлично справилась. Она еще рисует, танцует, занимается гимнастикой и изучает иностранные языки - английский и французский, - рассказала Ани Лорак.

- Певицей не хочет стать?

- Она видит, как мама устает. Ей больше нравится танцевать и играть в театре. К музыке она не тянется так, как тянулась я в детстве.

Ани Лорак и Филипп КиркоровФото: Алиса ТИТКО

Ани Лорак рассказала журналистам, что устала от платьев с блестками и теперь выбирает стиль "дорогая простота". Наверное, поэтому для премию "Topical Style Awards 2019" певица выбрала черные брюки, белую рубашку, однако добавила сексуальности в образ оголенным плечом и даже показала кружевной топ. Спрашивали певицу о табу в еде, но, наоборот, узнали о фастфуде, который любит Ани Лорак.

- Я никогда не смогу отказаться от жареной картошки. Редко позволяю себе фастфуд, но я тоже человек. Я люблю дабл чизбургер и жареную картошку, - призналась певица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ани Лорак развелась с мужем-изменщиком

Певица Ани Лорак 31 января официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу. Супругов развели за 15 минут. Заседание по данному делу проходило в Шевченковском районном суде (подробности).