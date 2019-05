К ужасу землян, главный ураган в Солнечной системе утихает загадочным образом

Большое Красное Пятно (БКП) Юпитера - оно же Great Red Spot (GRS) по западной терминологии - уменьшается. И это сильно волнует мнительных энтузиастов, которые переживают, не сулит ли феномен чего-нибудь страшного вроде конца света.

Пятно и в самом деле уменьшается.

За странными явлениями в районе Пятна сейчас наблюдают астрономы-любители по всему миру. Фотографируют происходящее. К примеру, 19 мая 2019 года австралиец Энтони Уэсли (Anthony Wesley) сделал снимки струи газа, которая вырывалась из БКП. Она протянулась примерно на 10 тысяч километров - до широкой полосы ветра. По словам, Уэсли, подобное происходит каждую неделю.

Снимок астронома-любителя из Австралии: БКП пускает струи.

БКП теряет газ каждую неделю.

В NASA, похоже, разделяют озабоченность астрономической общественности. Посколько тоже приглядывают за Пятном, и тоже время от времени его фотографируют — но не с Земли, а с близкого расстояния. Снимки высокого качества, сделанные год назад, передала на Землю «Юнона» - американская автоматическая межпланетная станция (NASA’s Juno spacecraft).

Станция фотографировала несколько раз - сериями, пролетая над верхним краем облаков планеты-гиганта то в 25 тысячах километрах, то в 50 тысячах километрах.

Большое Красно Пятно это ураган — атмосферный вихрь небывалых размеров и силы. Бушует на одном и том же месте, как минимум, уже более 350 лет. Но уменьшается. В позапрошлом веке Пятно было с две Земли, теперь в нем поместилась бы одна — правда, с зазором.

Ученые определили: процесс продолжается - с каждым годом пятно становится меньше на 230 километров. За 20 лет оно может исчезнуть полностью.

- Меняется характер движения атмосферных потоков, скорость которых достигает почти 700 километров в час, - объясняет Эми Симон (Dr Amy Simon) — эксперт НАСА и специалист по внеземным атмосферам (expert in planetary atmospheres at Nasa's Goddard Space Flight Center). - Эти изменения влияют на Пятно, которое представляет собой динамическое образование.

Проще говоря, ветры на Юпитере подули как-то иначе, от чего Большое Красное Пятно, существующее благодаря их взаимодействию, стало рассасываться. Но почему такое началось? Это пока загадка. Не исключено, что к таинственным пока процессам как-то причастно Солнце, активность которого падает.

Снимок Пятна с борта станции "Юнона".

В июле 2017 года, пролетая над БКП, «Юнона» провела измерения с помощью имеющегося на ее борту микроволнового радиометра MWR (Microwave Radiometer). Измерения подтвердили: Пятно и в самом деле циклопическое — его овал раскинулся в атмосфере Юпитера как минимум, на 16 тысяч километров в ширину и более, чем на 40 тысяч километров в длину. Скот Болтон (Scott Bolton), главный специалист миссии «Юноны» из Юго-Западного НИИ в Сан Антонио (Juno's principal investigator from the Southwest Research Institute in San Antonio) назвал ураган на Юпитере главным в Солнечной системе. Поскольку крупнее его ни на одной из известных планет больше нет.

А еще измерения показали: воронка Большого Красного Пятна уходит в глубь атмосферы Юпитера не менее, чем на 300 километров. При этом температура ее растет. Разница между верхом и низом Пятна достигает нескольких сотен градусов.

Слои БКП - с глубиной его температура растет.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Юпитер движется к Земле

Большое Красное Пятно открыл то ли Джованни Кассини то ли Роберт Гук. Рисунок Пятна нашли в заметках Кассини от 1665 года. Нечто похожее обнаружили и в рисунках Гука, датированных 1664 годом.

До того, как аппараты "Вояджеры" передали первые качественные изображения Юпитера, считалось, что Пятно - это нечто твердое — вроде горы. Или кратера. Возвышается над планетой и торчит из ее недр. Но постепенно выяснилось, что Пятно - это атмосферное образование — мощнейший антициклон. Газ в его воронке вращается против часовой стрелки, делая один оборот примерно за 6 земных суток.

В БКП запросто утонула бы наша Земля.

Цвет БКП меняется. Пятно то бледнеет, то краснеет. Почему оно красное, до конца не ясно. Согласно наиболее популярной гипотезе, цвет Пятну придают химические реакции, в которые вступают аммиак и ацетилен под воздействием солнечного ультрафиолетового излучения.

Бывалые астрономы-любители напоминают: ожидается противостояние Земли и Юпитера. 10 июня 2019 года планеты окажутся ближе всего друг к другу. Юпитер будет выглядеть ярче ярчайшего Сириуса. Его можно будет хорошо разглядеть даже в небольшой телескоп. И у видеть то самое БКП.

А определить, когда оно окажется в зоне видимости, поможет портал Skyandtelescope

Ищете Юпитер на небе левее созвездия Скорпиона.

«Юнону» утопят, но не сейчас

Станция НАСА Juno («Юнона») была запущена 5 августа 2011 года. 5 июля 2016 года она благополучно достигла Юпитера и вышла на его орбиту. Там сейчас и летает, то приближаясь к планете-гиганту, то отдаляясь от нее. Состоялось уже 8 сближений.

Юнону ждет та же судьба, что и Кассини (Nasa's Cassini spacecraft) — космическую станцию, которая 13 лет летала возле Сатурна. В сентябре 2017 года ее утопили в атмосфере планеты. В НАСА планируют утопить и Юнону. Но когда это случиться, пока не ясно. Работу станции продлили до 2021 года. Возможно, продлять и дальше. А возможно, и нет. Решение будет зависеть от выделенных средств.

А ВДРУГ

Когда-то Юпитер светил людям. Но погас.

Существует пусть и полоумная, но весьма популярная и красивая гипотеза о том, что газовый гигант когда-то был звездой. И человечество даже застало это чудо. Ведь многие народы в мифах поминают, мол видели на небе два Солнца.

Более научное основание: во Вселенной большинство звезд — двойные. Располагаются парами. А одиночки, вроде нашего Солнца, наоборот, редкость.

Юпитер со своими многочисленными спутниками напоминает Солнечную систему в миниатюре. Вокруг него вращаются весьма крупные «планеты». В том числе и покрытые толстым слоем льда. Например, Европа, на которой то же NASA собирается искать жизнь. Искать - в океане, который имеется подо льдом.

А кто знает, если Юпитер когда-то был звездой, то и Европа могла представлять из себя не замерзший мир, а вполне живой. Фантастика, конечно, но вдруг там жили разумные существа? Может быть наше предки?

Гравитация на Европе гораздо меньше земной. Но вот, что удивительно: мы-то как раз плохо приспособлены к нынешней силе тяжести. Зарабатываем от нее варикозное расширение вен, воспаление суставов. И даже, говорят, облысение. А упадем с двух-трех метров - ломаем кости. Кожа наша - за исключением негритянской - с трудом переносит палящие лучи Большого Солнца - до ожогов дело доходит. Глаза тоже не сильно приспособлены - большинство людей носят солнцезащитные очки. А вот Малое Солнце - щадящий Юпитер в виде какого-нибудь красного карлика пришелся бы в самый раз. Кстати, в нашей галактике имеются красные карлики, которые всего на 30 процентов крупнее Юпитера.