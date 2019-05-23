2019-05-23T12:57:38+03:00
Звезды

Потап и Настя наконец поженились

Бывшая жена певца поздравила новоиспеченную ячейку общества
Кира БУЛЫЧЕВА
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Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Много лет творческий дуэт Потап и Настя находился под подозрением. Народ думал - а вдруг у них роман? Потапенко и Каменских, искренне веря в свои слова, говорили - нет, мы просто в одной группе поем. Действительно, в 2006-м году Потап искал красотку для того, чтобы она исполняла припевы в его юморных песенках. Настя идеально подошла, но отношения поначалу совсем не складывались. Три года дуэт скандалил и выяснял, кто круче. Но потом поперла слава, и парочка как-то решила сосредоточиться на деле, а не на разборках.

У Алексея и Насти были свои личные отношения. Певица встречалась с парнем, Потап женился на Ирине Горовой, в браке «родил» сына Андрея, принял с радостью двух детишек от первого брака супруги. Артисты всегда говорили, что на сцене играют пару для имиджа. Но, видимо, это заигрывание друг с другом таки развилось во что-то большее.

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Любви и взаимопонимания #настякаменских #nkfamily
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Еще год назад Каменских говорила, что у неё с Потапом прекрасные дружеские отношения, и мечтала о свадьбе с другим. И вот, 32-летняя певица выходит замуж за «старого друга». Пара даже презентовала клип про свою любовь, который вышел как раз в день бракосочетания. Есть и в этом тоже элемент пиара, который нас немного смущает. Но с другой стороны, в мире шоу-бизнеса высока конкуренция, поэтому бороться приходится любыми методами. Более того, даже бывшая жена Потапа, Ирина Горовая, которая много лет работала с супругом в продюсерской компании «Мозги» поздравила новоиспеченную ячейку общества, разместив в своих соцсетях кадры из клипа, на которых ее бывалей признаётся в любви к своей новой «половинке». Прямо по классике - «высокие, высокие отношения!».

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Wedding, 23.05.19 #настякаменских
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Оказалось, супруги разошлись около семи лет назад, просто долго скрывали этот факт от общественности. О разводе стало известно лишь в 2016-м году. А об отношениях с Настей - совсем недавно. Стала ли Каменских причиной развода или же брак увял сам, не известно. Говорят, что свадьба 38-летнего Потапа и Насти должна была состояться еще в 2016-м году, но артистка неудачно прыгнула с парашютом, сломав ногу, поэтому, видимо, бракосочетание перенесли до лучших времён.

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Потап и Настя наконец поженились
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

- Очень многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал, - прокомментировал Потап свою свадьбу и новый хит. - Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. «Константа» - это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой сегодня женюсь. Это лирика о самом главном - о союзе наших галактик, о нашей любви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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