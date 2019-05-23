2019-05-23T12:59:48+03:00
Происшествия

15-летние московские школьницы собирались продать невинность за 600 тысяч рублей

Девочки сами нашли сутенера, но покупателями оказались сотрудники полиции
Анастасия ВАРДАНЯН
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Старшеклассницы собирались продать свою невинность за 600 тысяч рублей.Старшеклассницы собирались продать свою невинность за 600 тысяч рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Совершенно дикая история случилась в городе Лобня Московской области. В разработку полицейских попал 18-летний житель Тамбовской области, который приехал в столицу на заработки. Вот только вкалывать мужчина не хотел и решил заработать на продаже невинности двух 15-летний школьниц. Честности ради скажем, что сутенера из него решили сделать сами школьницы. В начале мая девочки, ученицы московской школы №1561, познакомились с мужчиной и рассказали ему о своей мечте: «продать невинность за 600 тысяч рублей». Знакомый согласился им помочь и принялся искать клиентов в интернете. Кажется, он совсем не ожидал, что покупателями окажутся сотрудники полиции.

- 22 мая в городе Лобня мужчина был задержан в момент получения 1 миллиона 200 тысяч рублей. Именно в эту сумму он оценил интимные услуги двух несовершеннолетних девочек, - сообщили «КП» собственные источники правоохранительных органах.

Школьницы тоже были доставлены в полицейский участок. Сейчас расследованием занимается подмосковный Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что девочки были подругами и учились в одном классе. Одной из них полгода назад пришла идея о продаже своей невинности. Чуть позже к дикой затее присоединилась и подруга. Обе школьницы из благополучных семей, на учете в ПДН не состояли. В школе случившееся не комментируют, говорят, не хотят портить репутацию девочек.

Несовершеннолетним, скорее всего, уголовной ответственности удастся избежать. А вот 18-летнему сутенеру грозит реальный срок за организацию занятия проституцией заведомо несовершеннолетних. Кстати, молодой мужчина уже был судим по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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