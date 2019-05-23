2019-05-23T13:10:40+03:00
Общество

Знай свои права!

Эксперт с 25-летним стажем Глеб Акимов – о том, как защититься от «лже-юристов»
Сергей ВОЛЧКОВ
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Попасться на удочку мошенников в наше время проще простого. Чаще всего от их действий страдают самые уязвимые люди – пенсионеры, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи. Ради сиюминутной наживы мошенники примеряют разные маски: в том числе нередко выдают себя за юристов, готовых оказать людям «бесплатную» неотложную помощь. Как вовремя распознать мошенническую схему и не дать себя обмануть – рассказывает общественный деятель и практикующий юрист с 25-летним стажем.

Паутина лжи

По словам Акимова, сегодня эта тема актуальна как никогда. Мошенники выбрали очень удобную и, увы, практически беспроигрышную нишу. Потребность в квалифицированной юридической помощи ежедневно возникает у сотен тысяч россиян. Добиться социальных выплат, вступить в наследство, продать или купить жилье, разобраться с неправильно начисленной коммуналкой – без грамотного специалиста решить все эти и множество других проблем, зачастую, оказывается либо очень трудно, либо вообще невозможно. Равно как и невозможно самостоятельно проверить, действительно ли хороший попался специалист, или его единственная задача – вытрясти из клиента побольше денег.

- Пользуясь юридической безграмотностью населения, аферисты предлагают варианты один слаще другого, - объясняет Акимов. - Как результат - потеря финансов, имущества и даже жилья. Нередко мошенники действуют сообща: сначала они искусственно создают ситуации, при которых человек вынужден обратиться за юридической помощью, а потом на горизонте резко возникает какая-нибудь сомнительная фирма, которая готова тотчас же его не только проконсультировать, но и решить все проблемы – только сегодня и только сейчас по специальной акции.

Категории риска

Реальность такова, что пострадать от действий лже-юристов сегодня может кто угодно. Так, одной из самых уязвимых категорий, отмечает наш эксперт, были и остаются пожилые люди.

- Недавно я услышал историю женщины, которая отдала мошенникам значительную сумму – в пять раз больше ее собственной пенсии, - продолжает Акимов. – Ее обманули дважды: сначала некая контора якобы бесплатно, по акции, установила ей окна, а потом выставила счет за услуги. В поисках выхода из ситуации женщина обратила внимание на объявление, где было написано «Юридическая помощь. 100% результат». Позвонила по указанному телефону, потратила время, силы и нервы. В итоге – ни результата, ни денег.

Другие потенциальные жертвы – дети-сироты. Если пожилые люди привыкли на слово верить каждому, кто успешно изображает из себя опытного и серьезного профессионала, то у сирот другая проблема – как правило, они плохо приспособлены к самостоятельной жизни. Им, выросшим в детских домах, приходится учиться даже самым элементарным вещам: расплачиваться в магазине, вести домашнее хозяйство, планировать бюджет и расходы. Что уж говорить о специфических, узких проблемах, которые невозможно решить без грамотной юридической помощи?

Не доверяй - проверяй

Словом, проблема ясна. Что с ней делать?

- В первую очередь – повышать юридическую грамотность населения, - уверен Акимов. – Последние данные соцопросов говорят, что три четверти россиян не совсем понимают российские законы, а более половины убеждены, что обычные люди не могут разобраться в законодательстве без помощи профессионального юриста.

Главным подспорьем в этом деле, продолжает наш эксперт, должен стать социальный и правовой инструмент, предложенный президентом России – государственная бесплатная юридическая помощь. Организации, которую ее предоставляют, есть в каждом регионе и практически в каждом городе. Полный их список с адресами, телефонами и временем работы можно найти на официальном сайте Министерства юстиции – minjust.ru.

- Интернет вообще может и должен стать основным «оружием» человека в борьбе с мошенниками, - разъясняет наш собеседник. – Я всегда советовал, советую и буду советовать – перед тем, как заключить договор с какой-то сомнительной юридической фирмой, зайдите на сайт того же министерства, посмотрите, действительно ли она может оказывать вам помощь, и есть ли у нее есть такое право. Всегда проверяйте информацию, которая к вам поступает, в официальных источниках, не ленитесь, – только так вы сможете себя защитить.

Я учиться не боюсь

Другой важный момент, отмечает Акимов – людей законам все-таки необходимо учить. Причем всеми доступными способами и чем активнее – тем лучше.

- Нужно идти в ногу со временем, - продолжает Глеб Борисович. - Здесь мы могли бы использовать накопленный положительный опыт других стран. Например, организовывать выступления юристов на онлайн-платформах, на предприятиях и в учреждениях или проводить бесплатные консультации нотариусов и адвокатов по выходным дням в городских парках и других местах отдыха. Уверен, это пользовалось бы спросом среди населения.

То же самое, по словам нашего эксперта, можно делать и для воспитанников детских домов и интернатов: приглашать квалифицированных юристов и правоведов и устраивать индивидуальные приемы и консультации.

Одним словом, защита от «лже-юристов» - дело весьма важное, заниматься им народ и государство должны вместе. Задача органов власти – помочь людям разобраться в законах, обеспечить их действительно квалифицированной помощью без волокиты и замалчивания проблем. Российские граждане, в свою очередь, не должны верить всем и каждому на слово. Нужно учиться отличать профессионалов и аферистов и твердо знать свои права. Только так, а не иначе можно обезопасить себя и бюджет своей семьи. Сегодня право нужно максимально ориентировать на «маленького человека», - подводит итог Акимов. - К ним относятся и пенсионеры, еле сводящие концы с концами, и матери, оставшиеся с малолетними детьми без кормильца, и сироты, воспитанные государством, и многие другие слои населения. Им итак очень нелегко живется. Порой они даже не знают, к кому обратиться за советом. Оказывая бесплатную помощь, юридическое сообщество страны выполняет большую и нужную работу. Мы не должны стесняться делать добро, а наоборот, обязаны всеми способами стараться улучшить качество оказываемой людям правовой поддержки.

Справка «КП»

Глеб Борисович Акимов – практикующий юрист и общественный деятель. В 1993 году окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова.

Оказывает бесплатные консультации для социально незащищенных слоев населения.

В 1987 г. принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За добросовестное выполнение воинского долга неоднократно поощрялся вышестоящим командованием.

Активно занимается благотворительной деятельностью, за что был удостоен наград Русской православной церкви

ИСТОЧНИК KP.RU

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