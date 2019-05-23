Лидер Партии Дела: «Сидеть в яме нас не устраивает»

- Константин Анатольевич, Вы один из немногих российских предпринимателей, который не только развивает свой бизнес, но предлагает целую программу для развития страны. Предлагаете свою, потому что не устраивает нынешняя ситуация?

- Россия прекрасная страна, у которой есть абсолютно все, чтобы быть в числе наиболее развитых стран мира и в экономике, и в науке, в культурном и социальном смысле. У нас самая большая в мире территория, уникальные природные ресурсы, богатые традиции в науке и производстве, человеческий потенциал. Нужно только разумно этим распоряжаться. Но этого мы и не видим. Мы вроде бы не «тонем», но и не развиваемся так, как должна была бы развиваться страна, имеющая такие ресурсы и такую историю.

- Почему этого не происходит?

- У нашего правительства нет видения будущего. Если слушать людей, которые определяют экономический курс, то нам еще долго предстоит сидеть в яме, что нас категорически не устраивает. И поэтому мы создали свою партию.

- А какой Вы видите Россию?

- Нас не устраивает массовая бедность народа. Нам не нравится неустроенность, плохие дороги, некачественное жилье. И главное, отсутствие социальных лифтов для молодежи. Зато из детей элиты у нас, похоже, растут новые дворяне. А остальные - при той политике, которая сегодня производится, - рассматриваются как обуза, а не источник силы государства.

Страна должна быть, может быть, не самой мощной в мире, но играть в высшей лиге, экономической и технологической, развитых государств. К этому обязывает наша история. И мы должны не потерять этот важный багаж.

- Нас призывали все эти годы, что нужно принять некие либеральные ценности. Есть ли этому альтернатива?

- Мы не должны стремиться кому-то понравиться, быть на кого-то похожими. Нужно нравиться в первую очередь самим себе.

Нам нужно сочетание капитализма и социализма. Сегодня нам категорически не хватает демократии, не хватает социализма в плане более равномерного справедливого распределения общественных благ, доступа к образованию, медицине. В то же время нам необходим и капитализм, который мы понимаем не как власть олигархов, а как свободу предпринимательства, частную собственность. При этом частная инициатива не заменит серьезного стратегического планирования развития отраслей и регионов, инфраструктуры и социальной среды. В идеале государство, бизнес и общество должны функционировать как единый механизм.

- При этом соцопросы показывают, что именно партиям как институту люди очень мало доверяют. С чем вы это связываете?

- Это результат сознательной политики. Именно этого и добивались наши администраторы внутренней политики - лишить влияния сколь-нибудь самостоятельные партии и заместить их фейковыми образованиями, «симулякрами». В итоге у людей нет возможности выразить свои чаяния через реально действующие политические силы. И это очень опасно. Отсутствие открытой политической конкуренции ведет только к замораживанию проблем, нагнетанию пара и в итоге может всю страну привести к очередному большому кризису.

- Вы говорите, что в нашей элите люди на самом деле не верят в Россию, поэтому и ведут такую неэффективную экономическую политику. Они действительно искренне считают, что другого пути нет или делают просто из своих прагматических соображений?

- Они не идиоты, которые чего-то не понимают – у них просто другие интересы, чем у нас. Они оседлали, в первую очередь, сырьевые потоки, богатство страны. Себя они хотят мнить частью мировой элиты. Строить самолеты в России, шить какую-то одежду в России – это для них лишняя обуза. Возьмите наших олигархов. Зачем им напрягаться? Защищать машиностроение в России? У них нефть течет, у них яхты плавают. Им все нравится. И менять современную политику им не нужно. Но все же это узкая прослойка общества, а остальных - 140 млн. И мы хотим здесь жить, и нам нужны позитивные изменения внутри России, поэтому надо объединиться, чтобы экономическая политика работала в интересах большинства.

- С 90-х годов мы очень много потеряли, многие отрасли промышленности у нас практически утрачены. На чем базируется Ваша уверенность, что производство можно поднять?

- Во-первых, на жизненном опыте, во-вторых, на здравом смысле. Такие же слова про то, что невозможно в России делать комбайны, тракторы, мы слышали 20-25 лет назад. Но сейчас мы строим комбайны, продаем их в Америку, в Германию, в 40 стран мира. Все возможно, если этого захотеть и приняться за дело.

Во-вторых, я езжу по стране и вижу, что такие же успехи, как и в сельхозмашиностроении, они есть в разных отраслях. Например, российская электроника широко используется в продуктах военного назначения. А значит, возродить можно все. Главное, чтобы были люди, которые хотят этим заниматься.

- Вы всегда были противником вступления в ВТО. А какой, с вашей точки зрения, какой должна быть Россия в мировом распределении труда?

- Мы должны сделать так, чтобы у нас здесь кипела жизнь, экономическая жизнь, чтобы комфортно нам было жить. Что при этом мы сможем продать другим – это уже второй вопрос. Мы можем делать в России практически все - самолеты, электронику, автомобили, одежду, еду. Тропические фрукты, наверное, какие-нибудь не стоит выращивать. А на все остальное у нас хватит сил и интеллекта. Поэтому не нужно думать о том, что мы что-то кому-то обязаны дать, а мы должны строить свою сильную страну, сиять, нравиться себе. Если мы сильны, мы будем интересны и всем нашим соседям.

- Как вы оцениваете то, что делает государство в сфере социальных задач – пенсионная реформа, реформы здравоохранения?

- Пенсионная реформа нам категорически не нравится. Мы против повышения пенсионного возраста. Это несправедливость, которая сеет напряжение в обществе.

Если говорить про медицину, то я уверен, что бесплатная медицина достаточно высокого уровня должна быть у нас доступна для всех.

Мы не считаем правильным, что современное государство рассматривает образование как услугу. Сфера образования должна частью концепции построения сильной страны, быть соответствующим образом ценностно-ориентированной.

- В чем Ваш рецепт обновления экономики, ее здорового развития?

- У нас есть Стратегия экономического развития России до 2025 года. Это свод рецептов по выводу экономики на новый мировой уровень, который базируется на трех принципах: протекционизм, стимулирующая денежно-кредитная политика, стимулирующая налоговая политика.

Во-первых, протекционизм. Не изоляция, не бездумное поднятие пошлин, уничтожающее конкуренцию. Надо анализировать рынок, и если выявляются худшие условия для наших предприятий по сравнению с зарубежными, применять защитные меры. Протекционизм в нашем понимании или в современном понимании – это всего лишь равные условия конкуренции.

Во-вторых, стимулирующая денежно-кредитная политика. Наш Центробанк заботится только о поддержании инфляции на определенном уровне. Ставки по кредитам сейчас таковы, что наши предприятия не могут соревноваться с конкурентами из развитых стран. Покупатели тоже не могут взять кредиты на покупки. Кредиты должны подешеветь, и экономика немедленно вырастет.

В-третьих, разумная налоговая политика. Снижение этого бремени даст небывалое снижение себестоимости – и повышение конкурентоспособности. И снижать налоги надо так, чтобы в выигрыше оказались те, кто нацелен на развитие, на выпуск продукции высокой переработки.

Нужна четкая и долгосрочная политика, нацеленная на развитие реального сектора – это тот стержень, который поможет решить все проблемы нашего общества.

- Вы верите, что в России получится что-то менять без разрушительных потрясений?

- Чем дольше пар сдерживается, тем сильнее рванет. Если власти будут продолжать существующую политику, это будет просто нагнетание пара под крышкой. Когда-то он рванет, рано или поздно народ найдет путь к позитивному развитию сам. С какими потрясениями – это загадка. Миссия нашей партии - объяснить, как и что нужно сделать, чтобы обойтись без драматических событий.

- Партия Дела открывает представительство в Крыму и Севастополе?

- Наша партия имеет представительства примерно в 60 регионах России, участвовала в выборах почти во всех из них. Севастополь и Крым – очень важные для нас регионы, которые в 2014 году вернулись в Россию. Мы как партия очень активно поддерживаем такое решение жителей полуострова.

В Севастополе сосредоточены многие проблемы федерального уровня. Крымчане и севастопольцы могут сравнивать реалии украинского и российского государства, и знают, насколько в России мешает жить и работать бюрократия, видят, насколько поднялись цены на продовольствие и все товары после того, как Крым и вошел в состав России. Тяжело работать с российской банковской системой - политика Центрального банка и крупнейших банков не направлена на поддержку реального сектора, они не открывают здесь даже филиалы.

Да, Россия реализует большие инвестиционные проекты, построила мост, ТЭЦ, строит дороги. Мы это тоже приветствуем, но обычные жители Крыма и Севастополя не почувствовали новых для себя возможностей зарабатывать деньги, созидать, строить курорты, заниматься сельским хозяйством. А нам нужно, чтобы обычные люди могли реализовывать свои желания и возможности.

- Кто в Крыму и Севастополе может поддержать Вашу партию?

Я думаю, что наша программа подходит всем. Военным тоже нужно экономическое, технологическое, промышленное развитие страны. Ведь без сильного кораблестроения, приборостроения, без сильной электроники сильной армии не будет. Аграриям - потому что мы выступаем за поддержку сельского хозяйства, наша партия во многом вышла из агропромышленного сектора, и поэтому с жителями села мы найдем общий язык. Молодежи - мы выступаем за развитие реального сектора, а это значит, что ей это открывает дорогу в жизнь. Старшему поколению – потому что мы уважаем традиции и выступаем за развитие на фундаменте, созданном предыдущими поколениями.

Севастопольцам и крымчанам я хотел бы сказать, что пришло время реализовывать те изменения, которые давно назрели. Давайте сделаем это вместе.