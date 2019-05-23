Канны-2019: От Голливуда до Трубчевска

Фильм «Однажды в Трубчевске» был в самую последнюю минуту включен в официальную программу фестиваля - вместе с фильмом Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». И это само по себе похоже на сказку, начинающуюся словом «однажды»: эти фильмы отличаются друг от друга так же, как провинциальный городок Трубчевск в Брянской области отличается от Голливуда и Лос-Анджелеса.

Несмотря на то, что со своим фильмом «С любовью, Лиля» Лариса Садилова выиграла в 2003 году Роттердамский и Варшавский кинофестивали, ее имя незаслуженно долго оставалось известным лишь в узких кинематографических кругах. Садилова закончила последнюю ВГИКовскую мастерскую Сергея Герасимова, но пришла в кино в лихие 1990-е, когда его производство у нас почти полностью остановилось. Дебют Садиловой «С днем рождения» в 1998 году победил в конкурсе дебютов «Кинотавра», поразив публику своим гиперреализмом. Действие этой и всех остальных картин режиссера происходит в провинции, почти всегда - на ее «малой родине», в Брянской области, их героями всегда являются самые обычные, незаметные, «проходные» люди. Экзотический фон провинциальной российской жизни, который Садилова выписывает с лаконичной точностью мастера, наконец привлек внимание и каннских отборщиков - ровно по тем же причинам, по каким на фестиваль регулярно приглашаются полотна, рисующие неведомую нам жизнь где-нибудь в Мексике, во Фландрии или в Марокко.

На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске». Фото: кадр из фильма

В обыкновенной и абсолютно универсальной истории любовных отношений дальнобойщика и вязальщицы, тайно и буднично изменяющим своим супругам, которые спустя какое-то время начинают подозревать неладное, есть что-то удивительно русское. Может быть, долготерпение всех участвующих, едва ли свойственное жителям Мексики и Гватемалы? Действие этого короткого фильма охватывает целый год - тут вам и русская зима, и золотая осень, и пышнотелое лето, и снова весна. Времена года сменяют друг друга, а в жизни персонажей ничего не меняется, хотя вроде бы меняется все. В какой-то момент героине-разлучнице (Кристина Шнайдер), приворожившей лысого дальнобоя (Егор Баринов), надоест ее положение, и она круто его изменит - только для того, чтобы все осталось, как было. Хотя, как было, конечно, уже не будет. Повседневно-будничная фальшь, звучащая в словах героев, возобладает в их предстоящей долгой счастливой жизни, но она уже разлилась и по ландшафтам вокруг - в неожиданных финальных кадрах провинциального празднования Дня победы одетые в военные пилотки современные российские подростки верят в руках мобильные телефоны. Война живет в этих краях в большей степени, чем любовь. Беззубые старики лелеют о ней детские воспоминания, а молодежь играет, нацепив игрушечные окровавленные бинты.