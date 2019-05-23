2019-05-23T14:16:40+03:00
Политика

Александр Проханов - о требовании НАТО вывести войска России из Крыма: Пусть они сначала выведут свои войска из Европы

Об этом великий писатель-буревестник заявил на сайте kp.ru и в эфире Радио "Комсомольская правда"
Александр ГАМОВ@gamov1
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Александр ПрохановАлександр ПрохановФото: Иван МАКЕЕВ
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"НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова", - заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич. Он также назвал воссоединение Крыма с Российской Федерацией "аннексией" и потребовал от Москвы прекратить поддерживать ополченцев Донбасса.

Узнав об этом, я сразу же позвонил главному редактору газеты "Завтра" Александру Проханову...

- Александр Андреевич, беда!

- Что такое?

- НАТО говорит: выведите войска из Крыма. Это значит, - фактически - Россия должна оставить Крым? Так получается?

- Я ничего не понял. Еще раз повтори.

- НАТО требует от России вывести войска из Крыма.

- И что ты хочешь от меня, чтобы я сделал контрпредложение?

- Ну, да...

- Я могу сделать контрпредложение. Я считаю, что НАТО должно вывести войска из Европы, разоружить страны, которые граничат с Россией, в Эстонии, Латвии и Литве установить режим демилитаризации тотальной. И тогда мы рассмотрим их предложение, но не раньше.

- Понял. Я им так и передам, Александр Андреевич.

- Передай, пожалуйста.

Александр Проханов - о требовании НАТО вывести войска России из Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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