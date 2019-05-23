В НАТО призвали Россию уйти из Крыма

СЕГОДНЯ 06:00 2019-05-23T06:09:36+03:00

По словам главы военного комитета Альянса, блок никогда не согласится с тем, что полуостров – часть Российской Федерации

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Председатель военного комитета НАТО, главный маршал авиации Стюарт Пич заявил, что Североатлантический альянс «никогда не согласится» с тем, что Крым – это часть Российской Федерации, и «продолжает призывать» Россию покинуть полуостров.

Кроме того, натовский военачальник призвал нашу страну освободить украинских моряков, задержанных во время провокации Киева в Азовском море. Слова Пича приводятся на сайте Альянса.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной и страны Запада до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма и заверения, что это случится уже совсем скоро.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

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ИСТОЧНИК KP.RU