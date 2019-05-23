2019-05-23T15:15:42+03:00
Звезды

36-летняя Лобода в кожаном бикини взбудоражила поклонников

Исполнительница поделилась соблазнительным снимком в экстравагантном купальнике
Ольга ЛИБГАРДТ
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Светлана Лобода.Светлана Лобода.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Светлана Лобода ранним утром решила взбодрить своих поклонников. Певица предстала в кожаном бикини. Сон оттакого фото - как рукой сняло.

Светлана Лобода снялась в новой фотосессии. На личной страничке в Instagram исполнительница опубликовала снимок, на котором она запечатлена в черном кожаном купальнике. От звезды невозможно оторвать глаз. Осиная талия, пышный бюст и округлые бедра так и манят.

"Guten Morgen", - лаконично подписала фото 36-летняя знаменитость. Подписчики артистки вот уже пять часов обсуждают новый образ своей любимицы.

lobodaofficiallobodaofficial
Светлана Лобода знает, как будить по утрам
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"Офигеннейшая фотография", "Доброе, красоточка наша", "Даст ист фантастиш!", "Купальник супер", "Вот это бикини", "летки только не хватает!", "Феерично", "Какое вкусное тело", "Как всегда шикарна", "Наша самая бомбическая женщина!", - пишут взбудораженные поклонники.

Светлана Лобода воспитывает восьмилетнюю дочь Евангелину и малышку Тильду. Девочка появилась на свет в мае 2018 года в США. Светлана предпочитает не показывать поклонникам личико младшей наследницы, которой 24 мая исполнится год.

Не распространяется артистка и о своей личной жизни. Так, Лобода до сих пор скрывает имя отца Тильды. После рождения второго ребенка Светлана Лобода не стала засиживаться в декретном отпуске. Буквально через две недели звезда продемонстрировала идеальную фигуру, выйдя на сцену. Не прерывая музыкальную карьеру, Лобода продолжала грудное вскармливание малышки, чему восхищались поклонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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