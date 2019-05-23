36-летняя Лобода в кожаном бикини взбудоражила поклонников

Светлана Лобода ранним утром решила взбодрить своих поклонников. Певица предстала в кожаном бикини. Сон оттакого фото - как рукой сняло.

Светлана Лобода снялась в новой фотосессии. На личной страничке в Instagram исполнительница опубликовала снимок, на котором она запечатлена в черном кожаном купальнике. От звезды невозможно оторвать глаз. Осиная талия, пышный бюст и округлые бедра так и манят.

"Guten Morgen", - лаконично подписала фото 36-летняя знаменитость. Подписчики артистки вот уже пять часов обсуждают новый образ своей любимицы.

lobodaofficial Светлана Лобода знает, как будить по утрам

"Офигеннейшая фотография", "Доброе, красоточка наша", "Даст ист фантастиш!", "Купальник супер", "Вот это бикини", "летки только не хватает!", "Феерично", "Какое вкусное тело", "Как всегда шикарна", "Наша самая бомбическая женщина!", - пишут взбудораженные поклонники.

Светлана Лобода воспитывает восьмилетнюю дочь Евангелину и малышку Тильду. Девочка появилась на свет в мае 2018 года в США. Светлана предпочитает не показывать поклонникам личико младшей наследницы, которой 24 мая исполнится год.

Не распространяется артистка и о своей личной жизни. Так, Лобода до сих пор скрывает имя отца Тильды. После рождения второго ребенка Светлана Лобода не стала засиживаться в декретном отпуске. Буквально через две недели звезда продемонстрировала идеальную фигуру, выйдя на сцену. Не прерывая музыкальную карьеру, Лобода продолжала грудное вскармливание малышки, чему восхищались поклонники.