Михаил Круг был тайно женат на своей первой любви

Марина Базанова, которую Михаил Круг называл своей единственной настоящей любовью, дала первое интервью. Женщина тайно вышла замуж за именитого шансонье много лет назад.

Марина Базанова проживает в Твери. Сейчас ей 56 лет. Долгие годы она воздерживалась от каких-либо комментариев по поводу своих отношений с именитым артистом.

Марина познакомилась с Михаилом Воробьевым (настоящая фамилия певца), когда ей было 14 лет, а ему - 15. "Это произошло в доме, где я жила раньше. На первом этаже жил его друг Николай Зарецкий. Михаил пришел на день рождения. Была приглашена и я. С этого все началось", - поделилась она.

Марина Базанова проживает в Твери. Сейчас ей 56 летФото: скриншот с видео

Между подростками вспыхнули чувства. Влюбленные были вместе три года, пока Михаила не призвали в армию. Марина обещала дождаться молодого человека, но на ее жизненном пути появился другой. Мужчина был старше, они поженились.

Для Михаила это известие стало сильным ударом. Вернувшись из армии, он взял псевдоним Михаил Круг и начал карьеру артиста. Большинство его песен посвящены именно Базановой. Знаменитая "Девочка-пай" написана королем шансона для Марины.

Шли годы, каждый из них жил своей жизнью, пока однажды в середине 90-х они не встретились вновь. Это произошло впервые после 15-летней разлуки. Круг уже был именитым артистом, а Марина развелась с мужем. "Для меня он как был Мишей Воробьевым, так им и остался", - подчеркнула Базанова.

Влюбленные дали своим отношениям второй шанс. Они расписались. Женщина забеременела от Михаила Круга. Однако решила сделать аборт, так как не хотела заканчивать с карьерой хореографа. В отместку певец в тайне от избранницы забрал все ее документы с места работы. Марина не стала мириться с тяжелым характером супруга и ушла от него.

"Для меня это годы пытки. Я перешагнула через свою судьбу, не надо было этого делать. Миша очень хотел, чтобы я родила ему ребенка, а я этого очень не хотела. Тогда я не думала ни о чем, кроме своей карьеры... И он, когда лишил меня работы… Он меня сломал. Я забеременела, но пришлось сделать то что сделала", - разоткровенничалась женщина в студии шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

После расставания с певцом Марина Базанова вновь вышла замуж. Избранник был младше ее на девять лет. Влюбленные вместе уже 18 лет, воспитывают дочь.

Узнав о том, что Михаил Круг связал свою жизнь с молодой официанткой, Марина, по ее словам, "перекрестилась руками и ногами": "Думала, он всю жизнь меня будет любить".

Базанова подчеркнула, что сама никогда не испытывала тех чувств к шансонье, как он. "Мишка был ребенок, влюбленный. Я была девочка влюбленная, но Миша уже тогда был собственником. Он не дал мне отгулять выпускной бал. Я не должна была никуда ходить, ни на какие танцы. Я должна была быть рядом с ним. 15 лет лет спустя, когда мы встретились, он остался таким же", - рассказала женщина.

Михаил Круг ."Девочка-пай"

О смерти Михаила Круга его первая любовь узнала через подругу. Впервые на его могилу она пришла спустя пять лет после трагедии. Сейчас Марина посещает место погребения бывшего супруга и признается, что испытывает чувство вины. "Этот человек любил меня всю жизнь безответно, а я так и не смогла ответить на его чувства. Он мне часто снится и все время зовет. Ой, Миша, мой дорогой. Прости меня за все! Как ты меня любил, только сейчас понимаю, а уже поздно", - заключила рыдающая Базанова.

Многие гости в студии, которые дружили с Михаилом Кругом, признались, что знали о существовании Марины. Александр Левшин заверил, что его коллега часто говорил о своей первой любви. "Мы все собираемся в Твери. О вас, Мариночка, мы говорим за вашей спиной. Ведь его песни действительно были рождены для вас. Он был наполнен неразделенной любовью...", - заявил мужчина. Другие участники передачи согласились с ним.

Напомним, почти 17 лет назад в дом Михаила Круга ворвались несколько человек. Они нанесли телесные повреждения его теще. На ее крики прибежали певец и его жена Ирина Круг. Началась перестрелка. Артиста ранили, когда он бежал к возлюбленной. Врачи боролись за его жизнь, но он скончался 1 июля 2002 года.