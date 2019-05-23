"Сама выпасть из окна она не могла": рэпер Птаха уверен, что главной свидетельнице по делу Кокорина и Мамаева угрожает опасность

За приключениями модели Екатерины Бобковой, которая сначала была основной свидетельницей по делу футболистов Кокорина и Мамаева, а потом на майских праздниках при загадочных обстоятельствах выпала из окна роскошных апартаментов в Чехии, следит вся страна. Травмы после падения с высоты 4-го этажа были настолько серьезными, что врачи ввели девушку в искусственную кому. Друзья принялись собирать деньги на лечение. Тогда же поползли слухи, что это не случайность, и модели могли отомстить за ее откровения на громком судебном процессе.

За расследование случившегося взялось крупное российское адвокатское бюро. Но без показаний самой Екатерины докопаться до правды непросто.

20 мая чешские врачи разрешили транспортировку пациентки на родину. Уже в ближайшие дни с ней сможет пообщаться адвокат.

В четверг, 23 мая, на обычном пассажирском самолёте в сопровождении медиков Бобкова прилетела в аэропорт "Шереметьево". В списке встречающих: адвокат Алим Бешенов и лучший друг, рэпер Птаха. Вот только пообщаться с Катей ни тому, ни другому не удалось. Во время перелета ей стало хуже, и девушку увезли прямиком в больницу.

katenkapugovka Странно, но мне проще обнажить свое тело, нежели душу...

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) ответил на вопросы "Комсомолки".

- Катю только вы встречали? Где же родственники?

- У Кати много друзей, большая семья. Но никто не захотел светиться. Я не мог не прийти сегодня. Это близкий мне человек. Мы дружим 12 лет. Познакомились на одной из тусовок и с тех пор видимся не реже двух раз в неделю. Катю надо знать, это яркий, зажигательный человек, рот которого никогда не закрывается. С ней очень весело, она душа любой компании. Ее часто приглашают в разные поездки. Так было и с туром в Чехию.

- По слухам, она отдыхала в компании экс-сенатора от Самарской области Андрея Ищука. Что вы об этом знаете?

- Мы в последний раз виделись за два дня до ее полета в Чехию. Ее туда просто пригласила подруга Татьяна. Сенатор точно к Кате отношения не имеет.

- Куда пропала эта подруга, после того как с Катей случилась беда?

- Это не подруга, а одно название. Она просто бросила Катю и сбежала в Москву. Я о ней вообще говорить не могу, такая мерзость, что сразу зубы хочется почистить.

- По официальной версии полиции Чехии, Катя сама выпала из окна. Верите в это?

- Это полный бред. Катя взрослый человек и она всегда предельно аккуратна. Уверен, что ей помогли. Ей и сейчас угрожает серьезная опасность, только пока непонятно, с чем это связано. Это может быть ситуация с ее друзьями Кокориным и Мамаевым, или другая история, в которую она могла попасть.

Пообщаться с Катей ни тому, ни другому не удалосьФото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Вы общались с Катей в момент судебных заседаний? Что она рассказывала?

- Да, мы много говорили об этом. Катя всегда искренне защищала ребят. Она была очень недовольна следствием и считала, что это показуха. Я лично ребят не знаю, но думаю, во многом они правы были. Взять хотя бы этого водилу, который их "петухами" назвал. Правильно они ему лицо набили. Так любой бы поступил. А чиновник! Этот Пак тоже вел себя агрессивно. Но он же чиновник, значит всегда прав. Я тут полностью на стороне ребят.

- А что скажете о поведении самой Кати? На видео она целует семейного человека Александра Кокорина.

- Послушайте, ну это было просто шуткой. Это в Катином стиле. Она любит эпатаж, живёт этим. После этого скандала ей было очень непросто, все набросились на нее: жены, журналисты. Она переживала страшно. И этот кошмар до сих пор продолжается. Столько грязи на нее вылили и теперь эта беда.

- Катю тогда называли эскортницей, это тоже неправда?

- Это ложь. Где работает, это лучше у нее спросите. Но это не эскорт, уж поверьте!

- Как Катя перенесла перелет? В какой клинике Москвы продолжит лечение?

- Ей стало хуже и сразу из самолёта ее на скорой увезли в больницу. В какую, учитывая угрозу ее жизни, сказать не могу. С ней находится охрана и это вынужденная мера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710626" frameborder="0"></iframe> Рэпер Птаха уверен, что главной свидетельнице по делу Кокорина и Мамаева угрожает опасность.

Напомним, Бобкова оказалась в компании Кокорина и Мамаева в ночь, когда они праздновали десятилетие их дружбы.

katenkapugovka Давай-те поиграем

Она присутствовала и при избиении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, и при конфликте футболистов с чиновниками — главой отдела Минпромторга Денисом Паком и гендиректором Научно-исследовательского автомобильного и авиамоторного института (НАМИ) Сергеем Гайсиным.

В обоих случаях женщина не оставалась в стороне от процесса и влияла на происходящее. Так, именно она стала невольной причиной драки игроков с водителем, когда по ошибке подсела в его машину, приняв ее за такси.

Затем Бобкова призналась Мамаеву, что Соловчук якобы обозвал футболистов «петухами» и грубо повел себя с ней, после чего футболисты подошли к водителю разобраться.

С этого и началась вся потасовка. Стоит отметить, что самой женщине вскоре стало жалко водителя и она попыталась его защитить.

- Водитель убегал, а потом почему-то остановился и встал. А нужно было дальше бежать! В итоге я легла на него, чтобы остановить все это. Сначала парни сказали мне: «Не лезь», но со второго раза мне удалось лечь, — рассказывала Бобкова на суде.

Также она косвенно повлияла на развитие конфликта в "Кофемании". Как выяснилось в ходе опроса других свидетелей, а также потерпевших, женщина целовалась в заведении с Александром Кокориным, который давно состоит в отношениях со своей фактической супругой Дарьей Валитовой (у пары есть маленький сын).

Кроме того, Бобкову обвинили в том, что в ходе общения с футболистом она расположила свою голову рядом с его половым органом и якобы совершала непристойные движения. Этот аргумент, в частности, использовал на суде Пак, объясняя, почему поведение игроков и их компании вызвало у него возмущение.

- Я лесбиянка,- заявила в оправдание Бобкова.

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