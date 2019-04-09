2019-04-09T20:00:19+03:00
Общество

О чем рассказывают свидетели по делу Кокорина и Мамаева: Наркотики, удары ногами в голову и имитация половой близости

Суд начал рассматривать дело футболистов по существу [видео]
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Стартовал процесс, после которого спортсмены и два их друга могут угодить в реальную тюрьму на срок до 7 лет. Фото: Антон Новодережкин/ТАСССтартовал процесс, после которого спортсмены и два их друга могут угодить в реальную тюрьму на срок до 7 лет. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде начался самый важный матч в жизни. Стартовал процесс, после которого спортсмены и два их друга могут угодить в реальную тюрьму на срок до 7 лет. И в первый же день, когда допрашивали свидетелей, прокурор сделала все, чтобы Кокорин и Мамаев поняли – тут им будет сложнее, чем в матче против любого «Реала».

Кокорин и Мамаев в суде на рассмотрении их дела.

Чемпионат мира? Нет - громче

Это только в триллерах судебные заседания – настоящее представление, с блистательными выступлениями обвинителей, адвокатов и обмороками в зале. В жизни это почти всегда тягучая история, набитая проволочками и опозданиями. Главное, что надо здесь уметь – это ждать. Например, автозак из тюрьмы с братьями Кокориным, Мамаевым и их другом Протасовицким подъехал где-то в 10.30. Заседание суда было намечено на 12:00, но началась на полтора часа позже. И все это время четверо подсудимых, а так же их семьи, торчали на каких-то тайных этажах Пресненского суда. А толпа журналистов осаждала вход в зал, где должно было начаться финальная часть этого шоу.

Десятки камер, ощетинившиеся микрофонами, фотографы, снайперски выцеливающие ценные кадры, толпа репортеров со смартфонами наперевес… Столько прессы в последний раз на событии, связанном с российскими футболистами, можно было встретить только на домашнем чемпионате мира в прошлом году.

Все они битый час, что задерживалась судья, не сводили глаз с двери с надписи «Проход закрыт». Именно оттуда должен был появится Александр Кокорин, Павел Мамаев и двое других подсудимых. Они так и вышли, и шествие замыкала большая черная служебная собака. Пес лениво махал с хвостом, и, кажется, благосклонно принимал вспышки фотокамер на свой счет.

«Отец, через месяц приходи»

Перед такими громкими процессами сначала в зал заводят подсудимых, а потом вдогонку к ним на несколько минут – телекамеры и репортеров для того, чтобы они сняли кадры Мамаева и Кокорина за решеткой. Футболисты, кажется, к этому привыкли, и воспринимают как развлечение. Мы фотографировали их. Они, глядя к нам в объективы, изучали нас. И о чем-то шутили между собой. Впрочем, в этом процессе время от времени улыбались все. Но были моменты, когда опять же всем было не до смеха.

Клетка, где находятся подсудимые небольшая – примерно 2 на 3 метра. Старший Кокорин садится редко, в основном стоит прислонившись к решетке, или облокотившись на спинку впереди стоящей скамейке. Возможно, травмированное колено, о котором то и дело говорят его адвокаты, дает о себе знать. Но при вопросе судьи он теряется и мямлит что-то невнятное.

А Павел Мамаев - в первом ряду. Они внимательным взглядом цепляет все, что происходит в зале. Иногда усмехается, иногда слушает, что ему шепчут товарищи, но кажется, что он из всей четверки именно он здесь больше всех готов сражаться за свое будущее. И он лучше всего понимает, что здесь сейчас будет происходит: обвинение собирается доказывать, что футболисты и их товарищи действовали «по преступному сговору».

И по всему выходит, что цена этих двух простых слов «преступный сговор» - реальный срок.

Клетка, где находятся подсудимые небольшая – примерно 2 на 3 метра. Фото: ТАСС

Клетка, где находятся подсудимые небольшая – примерно 2 на 3 метра.Фото: ТАСС

Григорян, друг Кокорина

А решаться все будет в небольшой зале. В нем выставлены столы буквой «П». Линейка адвокатов сидят напротив обвинителя - эффектной женщины, которая передвигается на высоченных каблуках и в сопровождении огромного ОМОНовца. Он здесь, возможно, для того, чтобы отбиться от агрессивных фанатов. Вот только вокруг нет ни одного болельщика. Только какой-то потертый мужичок в свитере с символикой сборной Германии бережно прижимал к себе пакет с пластиковыми бутылками, и отчаянно пытался узнать чем все закончится.

- Отец, через месяц приходи. Как раз к приговору успеешь, - посоветовал ему кто-то из журналистов.

Месяц не месяц, но процесс будет точно долгим. 25 томов уголовного дела. 45 свидетелей. И возможный срок - до 7 лет лишения свободы.

Битвы в судах - это все равно что матчи российского футбола - такие же нудные, неторопливые, но все равно упорные. Иногда смысл их теряется где-то на втором часу. Но каждый из адвокатов, обвинитель и судья, как в шахматах, четко понимают зачем задается тот или иной вопрос.

Адвокаты требовали смотреть видео, снятое разным уличными камерами и в кафе – видимо так не все так страшно, как все вокруг рассказывают. Прокурор жестко настаивала сначала на допросе свидетелей. Через полчаса, когда суд вызвал Карена Григоряна, друга Кокорина, что был с подсудимыми в ту ночь, стало понятно почему.

«Я таких петухов не вожу!»

Под градом вопросов обвинителя Карен Григорян короткими ответами, как художник мелкими штрихами, обрисовывал происшедшее. И постепенно выступала такая картина: теплая компания из четырех нынешних подсудимых, двух их друзей (Григоряна и Куропткина) и нескольких девушек, вышла из клуба «Эгоист». В этот момент одна из дам решила, что припаркованный тут же «Мерседес» - это такси, и с вопросом «ты нас повезешь?» села туда.

Водитель, тот самый пострадавший Виталий Соловчук, обернулся и сказал: «Я таких петухов не вожу!».

– Мамаев сказал, чтобы тот повторил. Сказал, что нельзя так разговаривать. Дальше тот его ударил, - рассказывал свидетель.

– Итак, первым кто нанес удар? Водитель? – сомневалась прокурор.

– Да. Ударил Мамаева в область лица.

– Что дальше было?

– Мамаев хотел ударить, но не попал.

Вот тут весь зал поверил свидетелю безоговорочно. «Хотел ударить, но не попал» - это про наших футболистов.

Дальше водитель бегал, Кокорины и Мамаев гонялись за ним, падали, ловили. Потом пару раз долбанули ногой.

- В область бедра! - утверждал свидетель. (Ну точно наш футбол).

- Точно бедра?! - не отставала обвинитель. И сыпала дополнительными вопросами.

– А где были девушки? – спрашивала прокурор

Супруги футболистов Дарья Валитова и Алана Мамаева в здании Пресненского районного суда. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Супруги футболистов Дарья Валитова и Алана Мамаева в здании Пресненского районного суда. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

– Подошли и отталкивали ребят.

– Никто из девушек не лег на водителя, чтобы закрыть его своим телом?

– Одна присела рядом с водителем.

"Вы испытывали влечение к Кокорину?"

Позже та самая девушка была вызвана в качестве свидетеля. Ею оказалась Екатерина Бобкова.

- Вы испытывали влечение к Кокорину в тот момент? - чисто по-женски поинтересовалась прокурор.

- Я не могла его испытывать. Я лесбиянка, - взорвала еще одну бомбу свидетель.

Но обвинителю этго было мало.

- Вы становились перед ним на колени? Вы делали поступательные движения? - не сдавалась прокурор.

- ... Нет,- через паузу заявила девушка.

- Вы втирали что-то себе в десна?

- Я не употребляю наркотики. Я и так волшебная.

Но настоящая «жара» началась, когда дело дошло до эпизода «Кофемании», где, как известно, чиновник Пак получил от Кокорина стулом.

«Спускалась ли девушка под стол к Кокорину, имитируя ласки?»

Туда компания добралась в том же составе. В том числе и девушкой, которая «присела рядом с водителем».

- Была ли у этой девушки имитация интимной близости с Кокориным-младшим? – слегка стесняясь поинтересовалась прокурор.

- Я не знаю что для вас имитация, - отбивался Григорян.

- Садилась ли она верхом на Кокорина? – выкладывала прокурор еще одну свою карту.

- Да, - Григоряну крыть было нечем.

- Целовались ли они?

- Да.

- Спускалась ли девушка под стол к Кокорину, имитируя ласки? – кажется, пошли козыри.

- Не помню.

- Присаживался ли кто-то из мужчин на Кокорина-старшего? – вот это уже был козырной туз.

- Да, Куропаткин, - сдался свидетель.

- Что в этот момент делал Мамаев?

- Кушал.

Потом правда, выяснилось, что Мамаев периодически лежал, а сверху на нем сидела другая девушка. И по всему выходило, что та вечерника постепенно приобретала характеристику грандиозной даже по градации российских футболистов. Но в зале, где сидела жена футболиста Алана Мамаева, и подруга Кокорина Дарья Валитова, наверняка так считали далеко не все.

Употреблял ли кто-то психотропные препараты?

Не известно, сколько козырей у прокурора, но явно у нее там не одна колода. И очень может быть, что мы много не знаем об этом деле.

- Употреблял ли кто-то психотропные препараты? – у обвинителя вопросы не собирались заканчиваться.

- Я не видел.

- Втирала ли в десны девушка что-то из того, что вы ей передавали?

- Я передавал?! – возмутился Григорян. Но, возможно, этот вопрос был задан для того, чтобы всем, и ему тоже, стало понятно: с клеткой, где сидят его друзья, Григоряна может разделяет не такое уж и большое расстояние.

Но это был только первый свидетель. А допрос его занял более трех часов.

«Давайте уже видео», - шептались журналисты в зале. Кажется, это как раз тот случай, когда действительно важнее увидеть, чем услышать, даже с такими вопросами. Тем более, что показания остальных просто зачитывали. «Петухи» мелькали и в тех документах. Но пикантных деталей и так на этот день хватало.

Ну а самое интересное, началось уже в под вечер. Выяснилось, часть из того, что сказал свидетель Григорян на суде, не совпадает с допросами следователей, проведенными в начале октября. И расхождния эти - в пользу обвиняемых. "Я не спал тогда два дня, - объяснил изменение показаний друг Кокорина.

- Карен, ну ты слышал, чтобы мы сговаривались заранее совершить это? - спросил его Мамаев.

- Вопрос снимается. Его каждый из адвокатов уже задал, - вступила судья. - Другие вопросы есть?

- Да какие другие! - не выдержал Мамаев. - Нас из-за этого вопроса полгода здесь держат! А никто не может из свидетелей подтвердить этот сговор!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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