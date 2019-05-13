Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна гостиницы

Чешские врачи борются за жизнь москвички Екатерины Бобковой, которая проходила свидетелем по громкому уголовному делу футболистов Кокорина и Мамаева. Как стало известно, девушка отправилась на майские праздники в Прагу. 11 мая она выпала из окна гостиницы и получила множество тяжелых травм. Об этом сообщили в соцсетях друзья Бобковой.

- Состояние критическое, - написала в своем Instagram модель Ларита Торуа. - Сделали несколько операций.

По словам девушки, врачи диагностировали у Бобковой переломы таза и ребер, контузию легких, повреждение селезенки, внутричерепное кровотечение.

- На данный момент ввели в состояние искусственной комы, - сообщила Торуа.

При этом друзья уже начали сбор денег на помощь Екатерине Бобковой:

«Пожалуйста, кто чем может. 50, 100, важна любая сумма. Если есть возможность больше, мы будем вам бесконечно благодарны. Не оставайтесь равнодушными».

Екатерину Бобкову называют визажистом. В ночь на 8 октября 2018 года она отдыхала в ночном клубе «Эгоист» в одной компании с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, а затем выступала в суде в качестве свидетельницы. Там возникли вопросы о возможной личной связи Бобковой и Кокорина. В частности камеры видеонаблюдения сняли, как девушка садится спортсмену на колени и целуется с ним. (У Кокорина, напомним, есть гражданская жена и маленький ребенок, - Авт.). В суде Бобкова заявила, что на самом деле мужчины ее не интересуют.

Несколько дней назад Екатерина Бобкова разместила у себя в Instagram странное фото. Она лежит на полу вывернутыми ногами. Изо рта как будто льется кровь.

«Я считаю - это просто гениальное фото, - написала девушка (далее пунктуация и орфография сохранены). - Оно передаёт сейчас моё состояние души на 100%. Нет, мне не грустно! У меня вообще все прекрасно. Просто состояние - упал.. умир.. встал.. отряхнулся.. пошёл дальше..»