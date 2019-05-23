Патриарх лишил сана священника, устроившего поножовщину в Троице-Сергиевой лавре

Трагедия в знаменитой обители приключилась в среду вечером: игумен Севастиан (Запольнов) неожиданно напал с ножом на иеродиакона Поликарпа (Сидорова) и нанес ему несколько ранений. Пострадавшего отвезли в Сергиево-Посадскую районную больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

А вот устроившего резню задержали прямо в лавре, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Причиной кровавого конфликта назвали "неадекватное состояние отца Севастиана вследствие чрезмерного употребления алкоголя". В лавре отметили, что тот "был не в себе".

В четверг Патриарх Кирилл утвердил решение Духовного Собора Троице-Сергиевой лавры о лишении игумена права ношения монашеских одежд и лишении священного сана.

- Братия лавры скорбит о случившемся, молится об исправлении отца Севастиана и здравии иеродиакона Поликарпа, - говорится в заявлении обители.

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Неприятный инцидент произошел в среду, 23 мая, в Троице-Сергиевой лавре. Около девяти часов вечера из монастыря в ближайшую больницу доставили 62-летнего монаха - с ножевыми ранениями. Мужчина сначала не хотел рассказывать, что произошло. Но потом сознался. Оказалось, что он пострадал в ссоре. И даже назвал имя человека, который несколько раз ударил его ножом (подробности).