2019-05-23T17:22:31+03:00
Происшествия

Замначальника Истринского ОМВД поймали на взятке в 10 тысяч рублей за помощь в приобретении оружия

Подполковник полиции Михаил Шемякин попался на взятке за способствование в получении всех разрешений на приобретение огнестрельного оружия в обход закона
Артем ДЕГТЯРЕВ
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В настоящее время следствием возбуждено уголовное дело в отношении подполковникаВ настоящее время следствием возбуждено уголовное дело в отношении подполковникаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Инцидент произошел в подмосковной Истре, где подполковник Шемякин служит заместителем начальника ОМВД России по Истринскому району. Следствие установило, что подполковник за скромное денежное вознаграждение помогал подруге своего знакомого побыстрее получить лицензию на ношение оружия. За полный комплекс услуг по вооружению дамы, офицер Шемякин запросил всего лишь 10 тыс. рублей, что в сложившейся ситуации может спасти его от серьезного наказания и многолетнего срока.

- Заместитель начальника ОМВД по Истринскому району, используя свое служебное положение, способствовал скорейшему получению гражданским лицом всех необходимых разрешений на покупку и использование оружия. Однако, сумма взятки не превышает 10 тыс. рублей, а значит в действиях подполковника Шемякина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ, а именно мелкое взяточничество, не грозящее слишком суровым наказанием. - Сообщил КП источник в правоохранительных органах

В настоящее время следствием возбуждено уголовное дело в отношении подполковника. В соответствии с УК РФ за данное преступление предусмотрен штраф в размере до двухсот тысяч рублей. Ну или более жесткие меры: исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до одного года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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