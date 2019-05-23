Страстный поцелуй Насти Каменских и Потапа на свадьбе попал на видео

Весь светский Киев гуляет сегодня на свадьбе года. Настя Каменских вышла замуж за своего давнего коллегу Потапа (Алексея Потапенко). Звезды скрепили свои отношения страстным поцелуем под восторженные крики гостей.

miatopone Самая долгожданная свадьба за 13 лет

С раннего утра знаменитости готовились к знаменательному событию, посвященному бракосочетанию Насти Каменских и Потапа. После долгих лет тайного романа они узаконили свои отношения. Торжество проходит в одном из элитных ресторанов под Киевом, залы которого специально закрыли под важное для артистов событие.

Первые гости стали съезжаться в заведение Fabius к 16:00. Панорамная терраса открывала взору вид на сосновый лес. На опушке Потап, одетый в светло-песочный костюм и белые кроссовки, и Настя в кружевном платье с декольте до пупка сначала обменялись кольцами, а потом скрепили свою любовь страстным поцелуем. После этого под восторженные крики десятков гостей Потап подхватил любимую на руки и понес ее к ресторану.

fan_potap_nastya Страстный поцелуй Потапа и Насти на свадьбе

Отметим, молодые долго держали в секрете подробности важного для них дня. На пригласительных билетах пара не стала указывать свои имена, ограничившись намеками. "Наконец-то добрый медведь обретет свой бесценный камушек. Давай сохраним это в секрете", - гласила подпись. По слухам, торжество влетело им в копеечку. Только на тамаду молодожены потратили около пяти тысяч долларов. На праздник также пригласили бывшую жену Потапа - Ирину Горовую.

К слову, несмотря на многолетние слухи, Потап и Настя лишь этим утром перестали скрывать свои отношения, выпустив трогательный клип на песню "Константа". Артисты предстали в кадре в свадебных нарядах. На Насте было роскошное приталенное платье с глубоким декольте, а вместо фаты лицо покрывала тонкая вуаль, украшенная стразами. Жених выбрал классический черный костюм и бабочку.

kamenskux Второе свадебное платье Насти Каменских оказалось откровеннее предыдущего

Позже Настя разместила в своем блоге фотографии с подготовки к свадьбе. Сначала певица предстала в шелковом халатике с надписью "Bride", что в переводе с английского означает "невеста". На пальце Каменских сияет обручальное кольцо с внушительным бриллиантом.

kamenskux Сначала певица предстала в шелковом халатике с надписью "Bride"

Спустя три часа артистка показала второе свадебное платье. Оно оказалось откровеннее предыдущего. Расшитый камнями наряд с декольте до пупка эффектно подчеркивал пышные формы звезды.

reiband После долгих лет тайного романа Потап и Настя узаконили свои отношения

Алексей Потапенко и Настя Каменских познакомились 13 лет назад. Тогда продюсер искал вокалистку для своей новой песни. Сначала поговаривали, что пара не ладит, однако позже между ними вспыхнули сильные чувства. Четыре года назад музыкант оформил развод с первой женой Ириной Горовой.