2019-05-23T13:01:23+03:00
Звезды

Настя Каменских в шикарном платье с умопомрачительным декольте вышла замуж

На торжестве ожидается много звезд шоу-бизнеса
Ольга ЛИБГАРДТ
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Настя Каменских.Настя Каменских.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Певица Настя Каменских вышла замуж за своего давнего коллегу по дуэту Потапа (Алексея Потапенко). Жгучая брюнетка отправилась под венец в шикарном платье с умопомрачительным декольте.

Свидетельницей на свадьбе стала бывшая жена продюсера, автора и исполнителя песен Алексея Потапенко - Ирина Горовая. На торжестве ожидается много звезд шоу-бизнеса. Коллеги уже поздравляют Потапа и Настю.

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Певица Настя Каменских вышла замуж
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После свадьбы Настя Каменских и Потап отправятся в свадебное путешествие. Продлится их медовый месяц до 3 июня.

"Спасибо, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!", - обратилась к любимому Настя Каменских.

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Настя Каменских отправилась под венец в шикарном платье
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Также она сообщила, что сегодня, 23 мая, "тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары". "Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!", - поделилась Каменских новостями о свадьбе.

Продюсер и певец Потап ранее объяснил причины, почему они с Настей так долго скрывали отношения. Артист не любит афишировать свою личную жизнь и не хотел пересудов и слухов, а также оберегал Настю от лишних глаз. "Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь", - заявил исполнитель.

Отметим, что Потапу и Насте Каменских уже давно приписывали роман. Кроме того, пару ловили на совместном отдыхе на заграничном курорте. Каменских не раз показывала кольцо на безымянном пальце. Позже шоумен подтвердил, что развелся с женой Ириной Горовой, но отношения с Настей не комментировал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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