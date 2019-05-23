Настя Каменских в шикарном платье с умопомрачительным декольте вышла замуж

Певица Настя Каменских вышла замуж за своего давнего коллегу по дуэту Потапа (Алексея Потапенко). Жгучая брюнетка отправилась под венец в шикарном платье с умопомрачительным декольте.

Свидетельницей на свадьбе стала бывшая жена продюсера, автора и исполнителя песен Алексея Потапенко - Ирина Горовая. На торжестве ожидается много звезд шоу-бизнеса. Коллеги уже поздравляют Потапа и Настю.

nk__fanclub Певица Настя Каменских вышла замуж

После свадьбы Настя Каменских и Потап отправятся в свадебное путешествие. Продлится их медовый месяц до 3 июня.

"Спасибо, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!", - обратилась к любимому Настя Каменских.

m2ukraine Настя Каменских отправилась под венец в шикарном платье

Также она сообщила, что сегодня, 23 мая, "тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары". "Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!", - поделилась Каменских новостями о свадьбе.

Продюсер и певец Потап ранее объяснил причины, почему они с Настей так долго скрывали отношения. Артист не любит афишировать свою личную жизнь и не хотел пересудов и слухов, а также оберегал Настю от лишних глаз. "Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь", - заявил исполнитель.

Отметим, что Потапу и Насте Каменских уже давно приписывали роман. Кроме того, пару ловили на совместном отдыхе на заграничном курорте. Каменских не раз показывала кольцо на безымянном пальце. Позже шоумен подтвердил, что развелся с женой Ириной Горовой, но отношения с Настей не комментировал.