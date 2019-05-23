2019-05-23T19:31:44+03:00
Политика

Зеленский отказался от переговоров с Россией

Учиться президентствовать он начал с «шишек» от ВРУ и дезавуирования своих обещаний
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
В общем, Зеленский хозяин слова: захотел - дал, перехотел - забрал назадВ общем, Зеленский хозяин слова: захотел - дал, перехотел - забрал назадФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Первые уроки практической политики новый президент Украины заучивает через синяки и шишки. Накануне Верховная рада Украины отказалась рассматривать два его законопроекта - об изменении избирательной системы страны и о порядке проведения госзакупок во время выборной кампании. В первом из них Зеленский предложил снизить проходной порог в парламент с нынешних 5% до 3% и отказаться от мажоритарных округов, чтобы не плодить коррупцию подкупом избирателей. Но парламентарии просто отказались рассматривать эти предложения.

- Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду. Но я убежден, что они ошибаются, - прокомментировал отказ депутатов президент Зеленский, но вопрос с мертвой точки

Представитель Зеленского Руслан Стефанчук также предложил накануне снизить количество членов Верховной рады. И весьма своеобразно сформулировал необходимость такого шага: «Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то столько депутатов было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?» Примечательно, что из команды глав государства такие оценки еще никогда не звучали. Кстати, перепись населения - в ближайших планах команды Зеленского, желающей провести полный «аудит государства», чтобы понять, что представляет собой нынешняя Украина. Напомним, последняя перепись проводилась на Украине в 2001-м. Дадут ли ему это сделать и найдут ли для этого деньги?

В ответ на предложение Стефанчука обиженный на новую «владу» в последнее время глава Радикальной партии Олег Ляшко с явной ехидцей предложил Зеленскому провести референдум по количеству депутатов, надо ли сокращать количество парламентариев и насколько. Ляшко явно намекал на прозвучавшие после инаугурации слова Зеленского о намерении провести референдум по поводу переговоров с Россией. Впрочем, новый президент, похоже, уже сам испугался своего же предложения, и сначала скорректировал свое предложение, что это будет не полноценный референдум, а некий опрос информационного характера, а потом и совершенно односложно ответил на вопрос, будут ли переговоры с Россией, одним словом: «Нет». В общем, хозяин слова: захотел - дал, перехотел - забрал назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленского не успели инаугурировать, а уже хотят уволить

Украине хватило двух дней, чтобы недовольство противников нового президента страны выплеснулось в публичные требования. 22 мая, на второй день после инаугурации Владимира Зеленского на сайте президента Украины появилась петиция с требованием к нему уйти в отставку (подробности).

Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Политолог: Вряд ли Порошенко посадят за госизмену, но элиты получили четкий сигнал
Директор департамента стран СНГ института политических исследований Алексей Бычков ответил «КП» на вопрос, что последует за возбуждением уголовного дела против пятого президента Украины
Новости 24
Филарет заявил, что отказывается выполнять условия томоса об автокефалии
Помпео: проблемы США в отношениях с Ираном не влияют на рынок нефти
Для россиян стали безвизовыми поездки во все 12 государств Южной Африки
Рядом с Новой Каледонией зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Легенде советской кинологии поставят надгробный памятник
Пушков усомнился в готовности Зеленского быть украинским президентом
В МВФ сообщили, что возобновят обсуждение сотрудничества с новым составом Верховной рады
В Лондоне закрыли правительственную улицу из-за подозрительного предмета
Суд продлил арест Абызова на два месяца
МИД РФ требует от Британии исчерпывающей официальной информации по «делу Скрипалей»
Захарова заявила о о необходимости соблюдать суверенитет Сирии
Больше 400 сотрудников МВД РФ погибли в прошлом году