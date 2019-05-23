«93% застройщиков обанкротится!»: разорившийся миллиардер Полонский устроил скандал из-за отмены долевого строительства

На Столыпинском форуме в четверг, 23 мая, обсудили реформу долевого строительства. С 1 июля 2019 года застройщикам будет запрещено брать деньги с покупателей квартир, пока дома не сдан. Вместо этого вводятся так называемые эскроу-счета - деньги покупателей будут лежать на специальных счетах в банке, и если вдруг дом станет долгостроем, то деньги вернутся покупателям. Застройщикам же придется использовать при возведении жилья только собственные средства или кредиты.

Обо всем этом на одной из площадок форума рассказывал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Но в его доклад вмешался скандально известный основатель строительной компании «Миракс Групп», разорившийся миллиардер Сергей Полонский.

- Вы скажите откровенно, что 93% застройщиков обанкротится! - взъерошенный бизнесмен с покрасневшим лицом вскочил со стула, даже не взял в руки микрофон и закричал. - Потому что себестоимость строительства возрастает на 20%. Давайте обсудим, что делать? Я лично писал Мутко, он не услышал. Они ничего не понимают про стройку! Мы без них, без министерств создали строительный рынок в 1990-м году, когда не было ничего.

На эти выпады Стасишин хладнокровно ответил, что такого вала банкротства не будет.

Напомним, Сергей Полонский заработал свой первый миллион долларов в 23 года, был владельцев одной из крупнейших строительных компаний страны. Планировал полететь в космос, но не прошел медкомиссию из-за слишком большого роста и веса (194 см, 103 кг). В 2008 году на фестивале в Каннах Сергей Полонский заявил: «У кого нет миллиарда, тот пусть идет в ж…!». После банкротства эту фразу бизнесмену припоминают при каждом удобном случае.

В 2012 году на Полонского завели дело о хищении более 5 млрд рублей у дольщиков ЖК «Кутузовская миля». Чтобы избежать ареста, Полонский улетел в Камбоджу, где жил на собственном острове. В 2015-м его экстрадировали в Россию и заключили под стражу. В 2017-м году бизнесмену был вынесен приговор в 5 лет колонии, но сразу же после суда отпустили на волю в связи с истечением срока давности.

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