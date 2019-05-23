Откажись от пластика — спаси природу!

Состояние нашего общества сейчас можно охарактеризовать словами моей бабушки — все кипит и все сырое. Несмотря на весенний авитаминоз, а может по его вине, все находятся в перманентно-протестном состоянии всех ко всему. И все это как-то деструктивно и, главное — никто ничего не предлагает конкретного и созидательного.

Когда с утра щелкнул ватсапп, я с удивлением обнаружила очередную «пересылку» от коллеги никогда не баловавшейся флешмобами, письмами счастья и просроченными «днями святых».

Это был действительно флешмоб и даже будучи безумным скептиком я впервые в жизни приняла в нем участие. Итальянские активисты запустили акцию: бойкотировать неделю, с 3 по 9 июня, все продукты, упакованные в пластик. Цель бойкота — заставить производителей и продавцов отказаться от пластиковых упаковок, наносящих вред природе, и заменить их на те, которые не приносят ущерба ни при производстве, ни после использования.

Лет пять назад мой итальянский друг, авантюрист-путешественник и дайвер по совместительству, стал постить у себя в профиле жуткие фотографии, на которых были животные, изуродованные пластиковыми отходами нашей жизнедеятельности. Похоже, осознание, что творит человечество с планетой приходит в массы только сейчас. Кстати, противостояние Архангельского региона — тоже из этого числа.

Удивляет другое, что все эти социально-эмоциональные всплески больше напоминают беготню куриц вокруг лужи, от которой уплыл корм. Мы очень сильно все в интернете переживаем за природу, ругаемся в прах, делаем акции, а потом покупаем мясо, овощи и такой полезный йогурт в пластике — вбивая еще один гвоздь в гроб нашего будущего.

Производители пластика и в пластике затаились — исследования новых материалов, перестановка производственных линий, настроенных на пластик, по общей сумме будут стоить миллиарды. И тем не менее, люди должны понимать, что никакой йогурт или мясо не спасет вас, если на райских островах вам случайно залепит дыхание кем-то выкинутый в Европе пластиковый пакет. Бумеранг. Производители должны стать ответственными за то что они выпускают, и не только за качество скоропортящегося продукта или предметов быта, но за то что будет дальше с тем что вышло с их предприятия. В этой же связке и продавцы товаров. Много мы видим автоматов по приему пластика, картона, стекла в магазинах популярных сетей супермаркетов?

Одна из российских сетей * поставила автомат приема бутылок PET. Отлично! Остальной пластик куда? Можно пойти и дальше. Уже несколько лет малый бизнес в Европе делает магазины -автоматы по продаже бытовой химии и питевой воды. Всякие стиральные и моющие средства разливают в многоразовые емкости и это пользуется успехом, потому что дешевле. Ведь за пластиковую баклажку от стирального геля вы тоже платите, а потом ее несете на помойку. Также есть системы по продаже сыпучих продуктов. При этом, вы еще и видите что внутри за продукт, а не красивую картинку.

Пару лет назад первый шаг супермаркетами уже был сделан — убрали неэкологичные пакеты. Разбив несколько бутылок масла и вина в жиденьком дорогом экологическом пакетике все начинают носить симпатичные многоразовые сумки. В некоторых городах Европы пытаются воспитать граждан, что б начали разделять мусор. Со скрипом, но процесс идет.

Рассматривая апокалипсисные фотографии свалочных терриконов, нельзя там не узреть торчащую бытовую технику, за которую в свое время были плачены немалые деньги. Часть из них спокойно могла быть использована на утилизацию в будущем, о которой позаботится должна выпускающая фирма. Однако, намаешься искать куда девать уже использованную технику, включая и старые батарейки — вам расскажет тот кто пытался хотя бы блендер старый пристроить. Да, если ты покупаешь новую стиральную машинку фирма-продавец и старое унесет. Но кто-то разбирает, а кто-то везет на свалку и все. Почему бы выпускающим фирмам не озаботится о ликвидации с наименьшим вредом для природы собственной продукции? Сам сделал - сам уничтожил. Ремонтные фирменные пункты есть, почему бы им не приаттачить еще и утилизирующую функцию? Я уже не говорю об аптеках, которые должны принимать просроченные лекарства и утилизировать их.

Конечно, если стать активным экологом и суперотвественным гражданином, можно упереться и найти через поисковики всякие экологические пункты, где люди с обостренной гражданской ответственностью пытаются дать шанс нам все-таки выжить в этом мусорном беспределе. Но ручеек активистов нельзя сравнивать с океаном производителей и потребителей засоряющих природу пластиком, что б нас могли выгрести из завала. Поэтому, нужны массовые действия участников рынка. А участники напрямую зависят от нас и нашего кошелька. Поэтому итальянцы решили бороться за себя сами и не с бубнами и барабанами, не валянием и бегом с криками и транспарантами по площадям, а методичное выдавливание игроков с рынка, которые не думают о том что творят с природой и нами. И это при любви к экспрессии у этого народа, все тихо и благочинно — не куплю, и все!

Я читала и завидовала, смогут ли наши граждане так же, не устраивая политизированных шоу просто кошельком отстаивать свое право на то, чтоб жить не на свалке. Думаю, что спохватись наши граждане раньше, то не было бы никакого вопроса о мусоре в Архангельском регионе, да и в Подмосковье не было бы катастрофы. И здесь даже не надо будет кивать на правительство или показывать пальчиком на Думу, крича «все зло от них», достаточно поддержать тех производителей, кто будет заботится о нас. Это и есть гражданский долг и гражданская сознательность. Может проснемся раньше чем пластиковый пакет в голову прилетит?