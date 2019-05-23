Филарет напрямую обвинил Порошенко и Варфоломея в обмане

- Никогда не садись играть в карты с шулерами, тем более, с двумя! – предупреждали в конце прошлого года лжепатриарха раскольничьего УПЦ КП Филарета. Но он считал, что знание о шулерстве соучастников – так называемого Константинопольского патриарха Варфоломея и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко – послужит ему защитой. А, возможно, считал себя более искушенным в церковном шулерстве. И игнорировал все предупреждения. Думал, что всех обхитрит, а по итогу, как всегда, сам же в дураках и остался. А теперь кусает себе локти.

Потрясающее по степени откровенности интервью настоятель раскольников Филарет дал ресурсу «Настоящее время». Сейчас он от обиды даже не скрывает наличие закулисных сговоров в преддверии избрания главы «новой церкви», получившей название ПЦУ/СЦУ, на «Объединительном соборе» в декабре 2018-го.

- Мы договорились с президентом и архиереями на нашем соборе, что я выдвигаю кандидатуру в предстоятели Епифания. Мне сказали: «Вы откажитесь выдвигать свою кандидатуру», а я имел на это право и, думаю, был бы избран. Но Вселенский патриарх поставил условие: томос будет, если я откажусь от выдвижения своей кандидатуры, - цинично откровенничает он от обиды. - И я согласился на это. Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием и на архиерейском соборе, что я отказываюсь, но после получения томоса я буду руководить этой церковью внутри Украины. На делах он показывает, что он – предстоятель, а я – никто.

Какая тут вера? Какая религия? Если Порошенко активно участвовал в этих внутрираскольничьих избирательных интригах: «Это он (Варфоломей – прим.авт.) сказал президенту. И требовал от меня подписать бумагу о том, что я отказываюсь от выдвижения своей кандидатуры… Требовал президент. А от президента требовал патриарх Варфоломей… То есть была договоренность, от которой отказался и президент Порошенко, и митрополит Епифаний. И это нечестно».

Обидели мальчика. И еще обманули. Про святое обманули.

- Если Украинская православная церковь, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции – в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке, которые входят в Киевский патриархат, – они являются нашей паствой, нашей частью. А томос нам говорит: «Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату», - плачется Филарет по поводу того, что у него из владения украли паству.

А еще есть вопрос о том, кто варит миро, без которого не осуществляется ни одно церковное таинство. Помнится, и украинские журналисты, и лично автор этих строк еще до всех «объединительных соборов» писали, что Варфоломей не дал этого права Киеву. Но для Филарета сей факт в контракте между ним и Стамбулом оказался полной неожиданностью.

- Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы. По названию мы – автокефальная церковь, а в действительности мы зависим от миро – дадут нам миро или не дадут, - пожаловался Филарет.

И сообщил, что его еще не устраивает в томосе. Не прошло и полгода.

- Если возникают конфликтные ситуации в украинской православной церкви, то их разрешает Константинопольский патриархат, - выразил он свое неудовольствие и резюмировал. - По названию мы – автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь. Так же, как Украинская православная церковь Московского патриархата имеет независимость в управлении, но входит в состав Московского патриархата.

И ведь опять не удержался и снова соврал. Потому что степени самостоятельности канонической УПЦ новосозданной ПЦУ/СЦУ остается только завидовать.

А почему снова? Так ведь, по признанию Филарета к чудовищному обману его и паствы новой секты привело всего лишь одно обстоятельство: «Мы на Соборе не знали его (томоса - прим.авт.) содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос».

Все знали, не надо лжи, не стоит наводить тень на плетень. Все писали. Даже церковные журналы приводили конкретные цитаты томоса, касающиеся вышеперечисленных и иных нюансов. Не говоря уж о светских журналистах. Или это модель поведения, заимствованная у одной украинской поэтессы, воспевавшей майдан, а потом в нем разочаровавшейся и начавшей упрекать россиян, что те не предупредили о последствиях. А когда ей сказали, что мы тут из сил выбились, предупреждая «о вашем будущем уродце», она, ничтоже сумняшеся, ответила: «Значит, не так предупреждали». То есть москали опять и в этом виноваты. Похоже, у Филарета тоже такая, исключительно свидомая логика.

- Мы подписали тогда по просьбе Вселенского патриарха отказ от Киевского патриархата. Но это основание не действует на Киевский патриархат, - заявил лжепатриарх и пояснил, почему. - Так как это решение архиереев должен утвердить и согласиться Поместный собор.

Ничего не напоминает? Мне так даже очень: «Мы подписали Минские соглашения, но выполнять их не будем». Это уже какая-то общая болезнь украинских нынешних властей, что светских, что религиозных.

Без Владимира Высоцкого, глядя на это все со стороны, обойтись никак невозможно: «И ни церковь, ни кабак – ничего не свято»… Пишите письма, товарищ Филарет. Может, турецкому султану, как предки. Вдруг да поможет.

Ох, не случайно, наверное, Порошенко оговаривался даже на официальных выступлениях насчет «автофекалии». А ведь еще недавно сторонники Филарета принудили нынешнего президента Украины Владимира Зеленского к извинениям за то, что тот схохмил и назвал томос термосом. Подождите, месяца череp три сам Филарет про этот томос еще и не такое скажет. И посмотрим, можно ли будет его слова в газете напечатать. И, конечно, снова найдет виновных. Всех, кроме одного старого интригана по «девичьей» светской фамилии Денисенко.

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