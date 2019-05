Спецвыпуск шоу «Голос. Дети»: будет ли поставлена точка в скандале и выйдет ли на сцену дочка Алсу

Это не утешительный раунд, не альтернативный финал и не продолжение 6-го сезона шоу «Голос. Дети». Жесткий регламент голландской компании Talpa, придумавшей «Голос», не подразумевает никаких переигровок. Напомним, аналитикам компании Group-IB удалось доказать, что 26 апреля Микелла Абрамова (на фото) победила в проекте благодаря фейковым звонкам и СМС - в совокупности их было более 38 тысяч.

Согласно расчетам Group-IB, на это могло уйти порядка 2 - 3 млн рублей. Первый канал не мог на это не отреагировать - результат финала был аннулирован. Таким образом, победителя в последнем сезоне нет. Справедливость вроде бы восторжествовала, но осадочек-то остался. Специальный выпуск детского «Голоса» в прямом эфире - это попытка избавиться от послевкусия скандала.

Увольнение и голосование

Бескомпромиссную позицию по поводу ЧП вокального масштаба выразил обычно деликатный Дмитрий Нагиев. «Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах», - заявил Нагиев после финала. После аннулирования результатов он сообщил, что 24 мая в эфире «максимально корректно, не травмируя в первую очередь детскую психику», попробует устроить праздник для зрителей и попытается расставить все точки над «i».

Будет ли в спецвыпуске проводиться голосование? Скорее всего, нет. Опять же по причине ограничений, установленных правилами. Ведь тогда опять определится победитель, а это исключено. Кроме того, система голосования полностью дискредитирована, а о том, что ее переделали и защитили от вмешательства, ничего не сообщалось. Первый канал ломает голову над тем, как сделать так, чтобы и у участников, и у зрителей осталось ощущение, что наконец все устроилось наилучшим образом. Все ждут сатисфакции, хоть какого-то утешения после фальшивой победы Микеллы Абрамовой. Важно, чтобы и у самой Микеллы не осталось обид - ведь она всего лишь ребенок, ставший жертвой амбиций взрослых.

Напомним, что принять участие в спецвыпуске пригласили всех, кто прошел в финал шестого сезона шоу: Нино Чеснер, Роберта Багратяна, Ержана Максима, Михаила Григоряна, Анастасию Сисаури, Мариам Абделькадер, Валерия Кузакова,Ренату Таирову и, конечно, Микеллу Абрамову. На момент сдачи материала в печать ни один из перечисленных от участия не отказался.

Слово матери

Спустя три недели после скандального финала мама Микеллы решила наконец высказаться. В эфире радио «Серебряный дождь» Алсу заявила, что участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры». При этом певица не стала уточнять, кем втянуты, хотя многие уверены, что ответ на этот вопрос очевиден.

«Но я думаю, что все должно хорошо закончиться, - добавила Алсу. - Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно. Поэтому и теперь решение она тоже должна принять сама». Судя по всему, певица не видит причин для того, чтобы ее дочь пропустила спецвыпуск.

Тем временем победа Микеллы Абрамовой стала своего рода мемом и символом коррупции - девочку в шутку предлагают отправить на «Евровидение», чтобы Россия гарантированно победила на конкурсе. При этом ее слабое, как показалось многим, выступление в финале решила вдруг проанализировать Полина Гагарина, которая была наставницей взрослого «Голоса». В интервью YouТube-каналу «А поговорить?» певица сказала, что песня Эминема и Рианны Love the Way You Lie, которую Абрамова исполнила в финале, крайне сложная даже для взрослых артистов. И девочке попросту не хватило опыта и дыхания, чтобы спеть удачно.

Принять участие в спецвыпуске пригласили всех, кто 26 апреля пел в финале (слева направо): Ренату Таирову, Валерия Кузакова, Мариам Абделькадер, Михаила Григоряна, Анастасию Сисаури, Ержана Максима, Микеллу Абрамову, Роберта Багратяна и Нино Чеснер. Появл

Месть Ержана

Ержан Максим занял второе место. Именно его прочили в победители после вылета на первой стадии финала Нино Чеснер и Роберта Багратяна. После того самого эфира мальчик получил предложение сняться в рекламе жилищного комплекса у себя в Казахстане. По сюжету он с мамой приходит выбирать квартиру и спрашивает, можно ли поселиться на первом этаже. «На первом все продано», - отвечает риэлтор. «Эх, опять», - вздыхает мальчик. Ролик стал вирусным благодаря двойному смыслу, который считали все. Мама Ержана заявила, что ничего такого в сценарии поначалу не заметила.

«Голос. Дети». Специальный выпуск. Пятница, 21.30, Первый.