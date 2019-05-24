Канны-2019: Офелия вертит задом

Автор «Жизни Адель», награжденной несколько лет назад «Золотой пальмовой ветвью», выпустил 210-минутное продолжение начатой им эпопеи под названием «Мектуб, любовь моя»» («мектуб» переводится с арабского как «судьба»). В центре - жизнь молодых людей, ее физиологическая сторона: секс в этих фильмах буквально разлит в воздухе, но Кешиша интересует вообще жизнь тела, которая может выражаться в еде, питье, дружеских объятиях, танцах, поцелуях. Действие вновь происходит в 1994 году в небольшом французском морском городке Сет. Главный герой - задумчивый юноша по имени Амин, приезжающий из Парижа к родителям увидеться с дружками и подружками. В начинающем фотографе Амине может опознаваться сам Кешиш - во всяком случае, метод заинтересованного наблюдения со стороны им обоим близок.

Вторая часть эпоса еще радикальнее предыдущей: в огромной по продолжительности картине по сути всего две сцены - одна разворачивается на пляже, где подружки Амина в течение 40 минут увлеченно натирают свои груди и еще не тронутые целлюлитом зады, кремом от солнца, вторая - на дискотеке, где они бесконечно всем этим трясут у шеста в самых захватывающих видах. Причем делают это так долго и с такой самоотдачей, что им бы цены не было у станка или на молотилке. Многие героини фильма - девушки арабского происхождения, в 1990-е годы, по мысли Кешиша, они придерживались значительно более свободных взглядов на жизнь. Среди девиц выделяется особа по имени Офелия, чей шикарный налитой зад становится одним из главных героев вот уже второго фильма. Вообще со времён Тинто Брасса в кино ещё никто не снимал эту часть женского организма с такой настойчивостью и плотоядностью. В первой серии Офелия с удовольствием наставляла рога своему жениху, воюющему где-то в Заливе, с местным ловеласом Тони. В новой она уже собралась выходить за него замуж, для чего ей нужно сделать от Тони аборт, но и это не помеха чувственным радостям: распаленная танцами живота Офелия откликается на предложение дружка Тони проследовать с ним в туалет на лучший куннилингус в городе. 20-минутная сцена орального удовлетворения молодым арабом европейской девушки, несомненно, войдет в историю эротического кино как одна из самых свободных и откровенных.

Фильмы про «мектуб» Кешиш открывает цитатами из Корана. В этот раз - в том смысле, что у некоторых есть глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. В недоцитированной Кешишем суре далее утверждается, что такие люди «подобны скотине, но являются еще более заблудшими». Их Коран называет «беспечными невеждами». Наблюдая за неугомонной жизнью плоти этих беспечных невежд, часами обсуждающих формы задницы, Кешиш, тем не менее, обходится без моральных инвектив. Наоборот, явно любуется этими норовистыми и свободными молодыми животными, отказывающимися помещать себя в клетку предубеждений.

Sick Sick SickФото: кадр из фильма

Показанный в «Двухнедельнике режиссеров» бразильский фильм под названием Sick Sick Sick Алисы Фуртадо начинается как девичья романтика (она влюбляется в него, но у него неизлечимая болезнь - гемофилия), продолжается как мистика (девушка с родителями уезжает на таинственный остров, где встречает загадочного незнакомца и сталкивается с практиками вуду, которые несколько облегчают ее переживания от потери бойфренда) и заканчивается как пародия (болезнь крови, видимо, отступает, если, воскреснув, займешься каннибализмом).

“Псы не носят штаны”Фото: кадр из фильма

Но вот кто уж действительно Sick Sick Sick, так это крайне малопривлекательный герой финнского фильма под интересным названием “Псы не носят штаны” (Dogs Don’t Wear Pants) Юкки-Пекки Валкепаа. Потеряв жену, он находит забвение в практике БДСМ, то есть становится «псом» в терминологии своей «доминатрикс». Когда его душат, надев на голову полиэтиленовый пакет, ему начинают являться виды покойной супруги. Натурально, он стремится почаще испытывать подобное забытье, но его мучительница за радость удавления требует от него особых жертвоприношений - например, при помощи плоскогубцев долго выдирает ему клык, без наркоза. Некогда благополучный хирург катится по наклонной: ему перестает быть интересна работа и дочь, вставившая себе в язык огромный металлический штырь. Отец и дочь явно могли бы найти общий язык (во всех смыслах этого слова), но герою больше нравится ходить на четвереньках перед своей доминатрикс. С другой стороны, как говорили в прошлом веке: а если это любовь?