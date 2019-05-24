Черная благодарность «ловца покемонов в храме» или трудный путь к Богу

В августе 2016 года, екатеринбургский блогер Руслан Соколовский зашел в Храм на Крови (построенный на месте убийства царской семьи) и начал там «ловить покемонов», сопровождая этот процесс издевательскими комментариями. Дословно: «самый редкий покемон здесь Иисус». Ролик появился в Сети, начался ожидаемый скандал, хайп, бешенные просмотры, донаты-пожертвования от поклонников – деньги посыпались со всех сторон вместе с сомнительной славой. А потом в гости к Соколовскому пришла полиция. В целом, блогер отделался легким испугом – небольшим условным сроком. И объективно, от зоны его спасли православные. Начиная с самого патриарха, который заявил, что «церковь не хочет его крови» и предложил «помочь парню». Заканчивая екатеринбургским митрополитом Кириллом, который попросил вместо срока Соколовскому, дать возможность блогеру поработать в церковной службе милосердия. Взять на поруки Соколовского хотел и старший священник Храма на Крови, отец Максим (Миняйло), тот самый батюшка, который не боясь ничего, часами разговаривал в сквере с разгневанной толпой.

Записи в блоге Соколовского 9 мая.

Конечно, при таком заступничестве тех, кого он оскорбил, Соколовского бы отпустили. Тем более он просил прощения и раскаивался. Но, осудили его вовсе не за «ловлю покемонов в храме», а за гнусные, оскорбительные ролики, найденные следствием в его аккаунте. Там досталось всем – и патриарху, и мусульманам, и феминисткам. Еще в деле фигурировала авторучка замаскированная под видеокамеру – «незаконное техническое средство». Итог – 3,5 года условно, три года испытательного срока и запрет на посещение массовых мероприятий.

Поэтому, свое посещение сквера Соколовский назвал «прогулкой» в окружении поклонников. В комментариях Соколовский был сдержан, предложил лишь заморозить стройку храма и провести референдум. Хотя, человек с совестью вместо хайпа, предпочел бы помалкивать, чудом и милосердием православных, выпутавшись из большой беды. Можно предположить, что урок все-таки пошел блогеру Соколовскому на пользу – священников матом он уже не крыл, и псалмы с матерными словами больше не поет. Теперь он борется с «победобесием», так что, возможно продолжение хайпа. А там, глядишь и воцерковится Соколовский на зоне, как одна из участниц панк-молебна в Храме Христа Спасителя. Пути господни неисповедимы.