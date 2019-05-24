2019-05-24T14:07:39+03:00
В мире

Тереза Мэй уйдет сама

Провальная эпопея с Брекситом поставила точку в карьере премьер-министра Британии
Эдвард ЧЕСНОКОВМария БЕРК
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Во время речи о своей отставке Тереза Мэй не смогла скрыть переполнявшие её эмоции.Во время речи о своей отставке Тереза Мэй не смогла скрыть переполнявшие её эмоции.Фото: REUTERS
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В пятницу из Лондона пришла давно ожидаемая новость. 7 июня обитатели дома на Даунинг-стрит, 10 (официальная резиденция главы правительства) упакуют чемоданы и освободят жилплощадь. «КП» выясняет, почему правившая меньше трёх лет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй останется в народной памяти не «второй Маргарет Тэтчер», а лишь героиней анекдотов.

1. С чего всё началось?

23 июня 2016 года в новейшей истории королевства начался крутой поворот: на референдуме о выходе из ЕС 52% британцев проголосовало за. От Брюсселя, мол, одна бюрократия да мигранты, давайте-ка лучше мы у себя на островах отсидимся. Процесс этот получил название «Брексит» и оказался похлеще Великого Лондонского Пожара. Например, Евросоюз потребовал у Британии «отступные» в 50 миллиардов евро за свои потери от выхода Альбиона из общеевропейской зоны свободной торговли и другие издержки.

— Джентльмены, я умываю руки, — сообщил предыдущий премьер Дэвид Кэмерон, уступая место коллеге по Консервативной партии — Терезе Мэй. Все сразу же вспомнили о другой женщине-премьере — «железной леди» Маргарет Тэтчер. В восьмидесятые та была у руля целых три срока и запомнилась жёсткой, но эффективной политикой.

Увы. «Второй Маргарет» из Терезы не получилось.

Тереза Мэй покинет пост премьер-министра Великобритании 7 июня 2019 г. Фото: REUTERS

Тереза Мэй покинет пост премьер-министра Великобритании 7 июня 2019 г.Фото: REUTERS

2. Где она споткнулась?

Наталья Капитонова, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО:

— Тереза Мэй сама вырыла себе яму. Она провела досрочные выборы в 2016 году — то была роковая ошибка. Из-за этого консерваторы утратили большинство в парламенте. В рейтинге британских премьер-министров Мэй, наверное, займет одно из последних мест, поскольку не смогла выполнить волю народа — обеспечить «Брексит», — полагает эксперт.

Действительно, за почти три года «нежелезная леди» так и не смогла согласовать с Брюсселем и собственным парламентом ни один из вариантов дорожной карты по выходу из ЕС. Из кабинета женщины-премьера один за другим бежали ключевые управленцы, а под конец даже сам её муж Филипп Мэй за семейным столом принялся умолять:

— Тереза, уйди лучше с гордо поднятой головой, а не после вотума недоверия, ведь даже депутаты твоей собственной партии уже готовы его поддержать…

Небольшой отдушиной для Лондона стал скандал с отравлением международного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года в городке Солсбери. Многомесячная кампания по обвинению России в этом преступлении (без какого-либо реального расследования) отвлекла королевство от внутренних проблем. На некоторое время. Затем с подачи Мэй за якобы «шпионаж» из Лондона выслали десятки российских дипломатов. Но, в отличие о них, проблемы с «Брекситом» объявить «персонами нон-грата» и услать куда подальше нельзя.

3. Кто может прийти на смену?

62-летняя женщина-политик, даже объявив об отставке в буквальном смысле со слезами на глазах, умудряется сидеть на двух стульях. Дескать, уйду, но не сейчас, а 7 июня. На эти дни намечен визит в Британию президента США Дональда Трампа, а потенциальный преемник не сможет к тому времени войти в курс всех дел ко столь важной встрече.

— Новых претендентов на пост премьер-министра много, но ведущий — экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, — говорит Наталья Капитонова. — Он ярый сторонник «Брексита» и прошлым летом покинул кабинет Мэй именно из-за разногласий по этому вопросу. Шансы у него хорошие, в Консервативной партии его рейтинг в четыре раза выше, чем у других кандидатов.

В свое время Борис Джонсон покинул кабинет из-за разногласий по брекситу. Фото: REUTERS

В свое время Борис Джонсон покинул кабинет из-за разногласий по брекситу.Фото: REUTERS

Если новым лидером изберут Бориса Джонсона, то Британия пойдет с «Брекситом» до конца. Он вообще сторонник выхода из ЕС безо всяких соглашений. Но если парламент проголосует против этого, то придется либо проводить второй референдум по «Брекситу», либо распускать парламент…

ИСТОЧНИК KP.RU

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