2019-05-24T14:16:43+03:00
Политика

Встречу с Путиным Зеленский должен заслужить

Почему диалог президентов России и Украины ни одной из сторон пока не нужен
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Президент Украины Владимир Зеленский.Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
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Один из самых популярных вопросов после смены президента Украины - когда Путин и Зеленский проведут личную встречу? - не имеет смысла.

Они не встретятся.

И этому есть масса причин.

Получение Зеленским потемневшей от времени булавы ничего не изменило в самой Украине. Стране пять лет рассказывали, что она ведет тяжелейшую войну с лютым «агрессором", вся властная верхушка живет на этом - либо самой войне, либо рассказах о ней. Может ли Зеленский взять и сказать, что Россия вовсе и не «агрессор", а совсем наоборот - партнер? Максимум фронды, которую ему позволили: ни разу не упомянуть Россию в своей инаугурационной речи. А если бы он сказал, что завтра едет в Москву обсуждать мир в Донбассе, его, скорее всего, этой бы булавой прямо на этой трибуне и убили бы.

Большим успехом для обеих стран было бы, если бы на место безостановочного украинского «остатнего прощевай» (последнего прощай - по укр.) в Киеве пришла просто тишина в адрес России. Но уже через пару часов после инаугурации Зеленский попросил у США и Европы новых санкций против России. А через пару дней и в его речи появился все тот же «агрессор». И какой смысл Путину встречаться с наследником дела Порошенко, если он и с Порошенко-то давно перестал встречаться?

Мы это не заметили, но мир изменился. Право встретиться с Путиным надо заслужить. Делами. Зеленский пока не заслужил даже поздравления с вступлением в должность.

Но даже если бы в Кремле решили забыть все, закрыть глаза на оскорбительную риторику Киева, начать с чистого листа и отправили на Банковую улицу (где в Киеве стоит администрация президента Украины) приглашение на встречу, это ни к чему бы не привело. Еще за месяц до выборов на Украине заявлял, что Зеленский не готов к разговору. Что его можно отправить к Путину только в сопровождении взрослых, например, Меркель и Макрона, а лучше - под присмотром Трампа и Мэй. Иначе кремлевский тиран заморочит нашего малыша, обманет его и заставит подписать что-нибудь против национальных интересов.

Но и в компании с Меркель и Трампом Путину с Зеленским говорить не о чем: эту встречу нужно готовить, как минимум, сформулировать в Киеве новые позиции по Донбассу, поотменять законы прежней майданной влады (власти - по укр.), в которых Россия объявлена «агрессором». А там это сделать пока просто некому. Назначенных на высокие должности друзей из «95 квартала» для этого недостаточно. А встретится, чтобы просто встретится - это не в Москву, это в Брюссель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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