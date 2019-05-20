Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-20T11:17:25+03:00

Новый президент Украины счел слова своего шестилетнего сына не просто забавными, но и философскими

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Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки. Бывший квнщик рассказал, что накануне к нему подошел сын и произнес очень любопытную фразу.

"Моё шестилетний сын сказал: папа, я слышал по телевизору, что Зеленский - президент. Я что, тоже президент?", - произнес Зеленский с трибуны.

При этом он подчеркнул, что лишь сначала воспринял услышанное как простую шутку, а потом понял - "это истина". По мнению политика, каждый украинец может считать себя президентом, ведь та самая Европа, в которую стремится Киев, начинается в головах у граждан.

Первостепенной же задачей на посту главы государства Зеленский назвал прекращение войны в Донбассе. Он указал на то, что за последние годы власти не сделали ничего, чтобы жители юго-востока Украины почувствовали себя частью этой страны.

Сайт kp.ru писал о том, что уже сразу после инаугурации Зеленский дал подчиненным сразу несколько важных поручений. Так, он сказал распустить Верховную Рады и лишить депутатов неприкосновенности.

"КП" вела прямую онлайн-трансляцию мероприятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709826" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU