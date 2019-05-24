Бывший генерал Денис Никандров, которого посадили за взятку от вора в законе, выйдет на свободу по УДО

Бывший замруководителя московского управления Следственного комитета Денис Никандров в ближайшее время выйдет на свободу. Его освободят условно-досрочно. Напомним, 39-летний экс-генерал-майор юстиции - фигурант громкого уголовного дела, в котором оказались замешаны высокопоставленные силовики и верхушка российского криминала. В декабре 2015 произошла перестрелка в ресторане на Рочдельской улице. Погибли два человека.

По горячим следам задержали нескольких участников этого «уличного боя». Один из них оказался приближенным вора в законе Шакро Молодого - Андреем Кочуйковым по прозвищу Итальянец. Оба убитых, к слову, работали в ЧОП, который через третьих лиц также принадлежал Шакро. Выяснилось, что люди «законника» вымогали деньги у хозяйки ресторана, а та пригласила на разговор своих адвокатов, бывших силовиков, носивших с собой наградное боевое оружие. Изначально в Следственном комитете предъявили Кочуйкову обвинение по статье «вымогательство», но вскоре неожиданно сменили на «самоуправство». А затем и вовсе отпустили. Правда, сразу после этого Итальянца задержали сотрудники ФСБ, спецслужба плотно занялась и следователями, имевшими отношение к делу. В апреле 2016 года были задержаны сразу три высокопоставленных сотрудников СК. Замглавы московского Следственного комитета Денис Никандров, руководитель Управления Собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его зам Александр Ламонов. Выяснилось, что все трое получили взятку от людей Шакро, чтобы Кочуйкову смягчили статью обвинения, а дело развалили.

Никандров пошел на сделку со следствием. Он также заявил, что приказ о развале дела ему отдал шеф - начальник московского СК Александр Дрыманов. (По его делу сейчас идет расследование, - Авт.). В августе прошлого года лишенный звания генерал Никандров получил 5,5 лет колонии строгого режима.

Напомним, по существующей практике один день в СИЗО равняется полутора дня колонии. Под арестом Никандров провел почти два с половиной года. Это около четырех лет срока. Спустя несколько месяцев его адвокаты подали прошение об условно-досрочном (это разрешается после отсидки половины срока).

Сегодня Тагилостроевской районный суд Нижнего Тагила (Денис Никандров сидит в тех краях) удовлетворили ходатайство защиты бывшего силовика. «КП» это подтвердили в приемной суда. Таким образом, в ближайшее время, после завершения всех необходимых бумажных процедур, экс-генерал выйдет на свободу.

КСТАТИ

Вор в законе Шакро Молодой (Захарий Калашов) получил 9 лет и 10 месяцев колонии.

Андрей Кочуйков (Итальянец) - 8 лет и 9 месяцев.

Михаил Максименко - 13 лет.

Александр Ламнов (признал вину, сотрудничал со следствием) - 5.

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