Лобода впервые показала дочь, родившуюся после романа с солистом Rammstein

- Нашей любви 1 год. Тильда...- подписала в Инстаграме фото своей младшей дочери певица Светлана Лобода.

Судя по фото, Тильда (так зовут малышку-Ред.), как и ее знаменитая мама, настоящая модница.

Светлана нарядила девочку в стильное платье и сандалии от Dolce & Gabbana.

К слову, самая популярная певица страны впервые показала фото своей младшей дочери.

Напомним: Тильду Светлана Лобода родила в прошлом году в одной из клиник Лос-Анджелеса, где появились наследники многих голливудских звезд.

Фанаты Светланы Лободы уверены, что отцом Тильды является лидер Rammstein рокер Тилль Линдеманн. Мол, артистка назвала девочку в честь отца.

Певица познакомилась с Линдеманном несколько лет назад на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. И по слухам, там-то и закрутился их роман. Впрочем, сама Светлана до сих пор не комментирует слухи о романе с 56-летним лидером рок-банды Rammstein.

От предыдущих отношений у Лободы растет дочь Евангелина. Отец девочки - известный хореограф-постановщик Андрей Царь.