2019-05-24T16:09:20+03:00
Звезды

Лобода впервые показала дочь, родившуюся после романа с солистом Rammstein

Малышке Тильде исполнился год
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Светлана Лобода опубликовала фото с младшей дочкой, которой исполнился год.Светлана Лобода опубликовала фото с младшей дочкой, которой исполнился год.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

- Нашей любви 1 год. Тильда...- подписала в Инстаграме фото своей младшей дочери певица Светлана Лобода.

Судя по фото, Тильда (так зовут малышку-Ред.), как и ее знаменитая мама, настоящая модница.

Светлана нарядила девочку в стильное платье и сандалии от Dolce & Gabbana.

К слову, самая популярная певица страны впервые показала фото своей младшей дочери.

Напомним: Тильду Светлана Лобода родила в прошлом году в одной из клиник Лос-Анджелеса, где появились наследники многих голливудских звезд.

Фанаты Светланы Лободы уверены, что отцом Тильды является лидер Rammstein рокер Тилль Линдеманн. Мол, артистка назвала девочку в честь отца.

Певица познакомилась с Линдеманном несколько лет назад на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. И по слухам, там-то и закрутился их роман. Впрочем, сама Светлана до сих пор не комментирует слухи о романе с 56-летним лидером рок-банды Rammstein.

От предыдущих отношений у Лободы растет дочь Евангелина. Отец девочки - известный хореограф-постановщик Андрей Царь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта разрешения конфликта в Донбассе
Росавиация одобрила строительство аэропорта «Сиверский» в Ленинградской области
Ритейлеры предупредили о возможном росте цен из-за дорогого эквайринга
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысяч долларов в сумке
Американская журналистка сравнила игру сборной РФ по хоккею с легкой атлетикой
Последнюю пациентку, пострадавшую в авиакатастрофе с "Суперджетом", выписали из НИИ Вишневского
Зеленский провел встречу с членами СБУ и представителями Украины в контактной группе
В Финляндии установили памятник бойцам лыжного батальона Красной Армии
МИД РФ предостерег россиян от посещения людных мест во Франции
Возрастную маркировку на произведения литературы могут отменить
Хоккеист Яшин спрогнозировал удачную игру нашей сборной в полуфинале на ЧМ в Словении
Греф: Сбербанк не сможет продать украинскую "дочку" в ближайшие полгода
Заслуженный учитель РФ призвал не расследовать БДСМ-флешмоб в школе
"Бавария" готовит официальное предложение по Лерою Сане
Зеленский отменил проведенные Порошенко кадровые перестановки
Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела
На воду был спущен первый российский круизный лайнер
В администрации Зеленского заявили, что депутаты обманули президента
Перед последним звонком выпускные платья дешевеют