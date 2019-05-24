Владимир Мединский назвал чудовищным инцидентом запрет песни "Темная ночь" в музее Гданьска

18 мая во время европейской «Ночи музеев» руководитель музея Второй мировой войны в Гданьске Кароль Навроцки прервал выступление польских музыкантов, исполнявших песню "Темная ночь" (композитор Никита Богословский и поэт Владимир Агатов). Он назвал произведение "большевистским", а его исполнение - неуместным в стенах музея.

После того, как эта история вызвала общественный резонанс, администрация музея дала разъяснение, мол, это романтическая песня красноармейца, который тоскует по Родине по пути через Польшу в Берлин "до, после или во время перерыва в убийствах, грабежах и изнасилованиях женщин (и часто детей)".

Министр культуры РФ Владимир Мединский сразу отреагировал на «чудовищный инцидент» в Гданьске, назвал комментарий музея «за гранью добра и зла».

«Жаль, что я вынужден напоминать польским коллегам - деятелям культуры(!) - очевидные истины и исторические факты. Но приходится, - сказал Мединский. - Польский Музей Второй мировой войны находится в Гданьске только потому, что в боях за его освобождение погибли 10 тысяч красноармейцев, потому, что в 1945 году этот город перестал быть Данцигом и был передан Польше волей победителя – Советского Союза.

Сам музей, посвящённый именно такому исходу Второй мировой войны, существует только потому, что красноармеец, которого ждёт дома любимая «...и у детской кроватки тайком слезу утирает...», дошёл до Берлина и победил.

Сама Польша сегодня существует только потому, что её освободила Красная армия. А иначе, по планам германского нацистского режима, она была приговорена к тотальному истреблению: на территории генерал-губернаторства бывшей Польши должно было остаться 5% поляков. В обиходе Рейха уже и слова-то такого не было – «Польша». До того момента, пока не пришёл советский солдат, пока Красная армия не положила 600 тысяч жизней за то, чтобы Польша вообще была.

Если потомки приговорённых к истреблению польских граждан, потомки наших братьев по оружию, солдат Войска Польского, считают, что всё это наши и их предки делали в каких-то «перерывах», если они считают нормальным оскорбление не только русской, но в первую очередь собственной культуры и исторической памяти, – Бог им судья».

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После скандала с «Темной ночью» музей Второй мировой войны в Гданьске просто заштормило. По их собственному же признанию. Тамошний директор Карол Навроцкий, напомним, запретил приглашенным на «Европейскую ночь музеев» польским музыкантам исполнять легендарную и любимую «Темную ночь» (на польском языке, если что), назвав ее «большевистской». (подробности)