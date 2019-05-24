Эксперты и дольщики оценили достройку объектов Urban Group

Эксперты строительной отрасли позитивно оценили первый кейс достройки объектов обанкротившейся девелоперской компании Urban Group, выдача ключей на который началась сегодня в пятницу, 24 мая. Сроки, за которые Фонд защиты прав дольщиков справляется с задачей помощи обманутым дольщикам, поставленной Правительством России, предельно короткие, а сам кейс по достройке объектов Urban Group – самый сложный и успешный в отрасли, считают опрошенные «КП» представители рынка.

- Участие вице-премьера Виталия Мутко и скорость работы Фонда дольщиков обеспечили достройку проблемных объектов Urban Group в предельно короткие сроки. Ранее такое было сложно представить, пока это лучший кейс в стране. Да, есть удачные примеры в случае с СУ-155, но их нельзя сравнивать: там типовые дома, в отличие от оригинальной застройки Urban, кейс которой гораздо сложнее, — прокомментировал новость генеральный директор РАСК Николай Алексеенко.

- Срок с момента возникновения проблем у Urban Group прошел минимальный, и, по-моему, это положительный опыт, - считает Дмитрий Котровский, общественный омбудсмен по строительству, глава комитета по строительству «Опоры России». - К сожалению, сейчас бизнес за бизнесом достраивать не может.

- Как пилот, этот опыт очень интересен, поскольку он позволяет в том числе и как-то законодательно отрегулировать этот процесс, полностью перевести его в правовую плоскость, - говорит Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов.

Первыми получили ключи и подписали акты семья Кондаковых в доме 7 ЖК «Видный город». «Все, что было заявлено, все выполнено. Качественные стеклопакеты на окнах, счётчики воды, электроэнергии и тепла, пожарные извещатели. Приятно удивило оформление придомовой территории: деревья, кусты, зеленый газон, удобные лавочки», - рассказал Алексей Кондаков.

По его словам, квартира была приобретена по договору долевого участия в апреле 2016 года и ожидалось, что ключи будут получены осенью 2017 года. «После банкротства Urban Group и перехода всех обязательств к Фонду перспективы были мягко говоря туманны, но учитывая сроки начала работ Фонда по достройке дома (осень 2018) и получение ключей в мае 2019 могу сказать, что приятно удивлён работой Фонда», - рассказал мужчина агентству.

Он отметил, что с Фондом и под контролем Виталия Мутко строительство идёт явно быстрее. «К ремонту будем приступать ближе к осени, после оформления прав собственности и накопления нужной суммы. Теперь могу уверенно сказать, что люди точно получат свои квартиры. А я действительно рад, что наконец то создана организация, способная не только обещать, но и делать», - рассказал Кондаков.

С 25 мая будут выдаваться ключи и передаваться кладовки и машино-места в четырех жилых комплексах. Кроме «Видного города», это дом 6 в ЖК «Митино О2», дом 7 в ЖК «Опалиха О3», а также по домам 5 и 6 в ЖК «Солнечная система».

«В целом достроено 2900 квартир. Примерно по 150 человек в день с сегодняшнего дня будет получать ключи. Каждый записывался на ту дату и на то время, когда ему удобно будет получать ключи. Всего сейчас будут восстановлены права более 5011 дольщиков по более чем 4,4 тысячи помещений, из которых около 3 тысяч — квартиры, 1,1 тысячи — кладовки и более 0,3 тысячи — машиноместа», — прокомментировал генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Александр Плутник.

Urban Group считалась одним из крупнейших застройщиков Подмосковья. В 2018 году в компаниях группы по решению Арбитражного суда введено конкурсное управление. Между тем у Urban Group остались невыполненные обязательства перед тысячами дольщиков. Весной 2019 года арбитраж одобрил достройку домов Urban Group некоммерческим застройщиком Фонда защиты прав дольщиков.