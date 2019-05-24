2019-05-24T21:22:12+03:00
Звезды

Миллу Йовович на Каннском фестивале подвело слишком тесное декольте

Актриса пришла на премьеру фильма «Соблазн» в неудачном наряде [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Милла Йовович на премьере фильма "Соблазн".Милла Йовович на премьере фильма "Соблазн".Фото: REUTERS

В Каннах 24 мая показали картину французского режиссера Жюстин Трие «Соблазн». Среди других гостей фестиваля премьеру посетила голливудская звезда Милла Йовович. 43-летняя актриса выбрала для красной дорожки платье со смелым декольте необычной формы.

Милла появилась на знаменитой лестнице Дворца фестивалей в светлом наряде пудрового цвета, расшитом жемчугом. Платье выглядело бы прелестно, если бы не слишком тесный лиф, передавивший грудь звезды. И это при том, что бюст у Миллы от природы и так небольшой.

Слишком тесный лиф платья передавил бюст звезды. Фото: REUTERS

Слишком тесный лиф платья передавил бюст звезды.Фото: REUTERS

Актриса — принципиальная противница силикона, в отличие от других голливудских красавиц она никогда не делала пластику и всегда гордо демонстрировала в декольте грудь первого размера. Тем не менее, наряд оказался тесноватым даже для скромных прелестей Йовович и попросту расплющил их. В итоге вырез платья смотрелся не слишком эстетично.

Тесный корсаж расплющил грудь актрисы, и без того небольшой. Фото: REUTERS

Тесный корсаж расплющил грудь актрисы, и без того небольшой.Фото: REUTERS

В остальном Милла выглядела безупречно: стилисты подобрали ей красивые украшения — драгоценные серьги-кисточки и кольцо в стиле арт-деко. Образ дополнила коса, уложенная короной вокруг головы.

В Канны Милла приехала вместе с мужем, режиссером Полом Андерсоном. Но в этот вечер почему-то была одна. Днем ранее супруги вдвоем посетили благотворительный бал amfAR, организованный в поддержку исследований способов борьбы со СПИДом. Милла и Пол вместе 17 лет, но на красной дорожке они смотрелись словно влюбленные подростки. У пары подрастают две дочки — 11-летняя Эвер Габо и 4-летняя Дэшиел.

В остальном актриса выглядела безупречно - ее прическа и украшения выше всяких похвал. Фото: REUTERS

В остальном актриса выглядела безупречно - ее прическа и украшения выше всяких похвал.Фото: REUTERS

К слову, с недавних пор все поклонники звезды «Пятого элемента» знают, что у Миллы скромный размер груди, а еще то, что она пренебрегает личной гигиеной. Разместив в Инстаграме снимок, сделанный как-то во время прогулки с дочками, Милла написала: «Да, я плоская и не побрила подмышки». Йовович всегда отличалась смелым нравом, острым язычком и умением подшутить над собой. Так что мнение окружающих о ее внешнем виде волнует ее в последнюю очередь. Эту особенность не раз подмечала мама звезды — советская актриса Галина Логинова. В одном из интервью Галина рассказывала, что ее дочурка невероятно талантлива, но при этом очень независима и никогда никого не слушает. Возможно, именно эти качества на заре карьеры и помогли Милле пробиться в Голливуде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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