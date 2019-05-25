Бывшая жена Шнура затмила в Каннах голливудских звезд

Концентрация звезд на Лазурном берегу в эти дни просто зашкаливает: Каннский фестиваль, который завершится через считанные часы, притягивает последних любителей блеснуть на красной дорожке. Среди них – Матильда Шнурова: бывшая жена Сергея Шнурова прилетела во Францию, чтобы успеть насладиться премьерными показами и веселыми каннскими вечеринками. Бизнес-леди и владелица ресторана остановилась в роскошном отеле (благо, после развода и щедрых отступных Шнура она может ни в чем себе не отказывать) и предалась «дольче вита». В Инстаграме Матильда показала наряд, в котором она отправилась покорять Канны.

matilda.shnurova goooood night muah by @eugenia_lenz

На своей страничке экс-супруга музыканта поделилась роликом: Матильда спускается по мраморной лестнице отеля и направляется к выходу. 32-летняя красотка выбрала для вечера очень открытое черное платье, подчеркнувшее ее стройную фигуру (в прошлом Матильда занималась балетом, отсюда и такие изящные формы). Образ довершили элегантно уложенные локоны, розовые туфельки и оригинальные украшения.

Судя по ролику, мужчины, находившиеся в этот момент в холле отеля, буквально свернули головы вслед такой роскошной женщине. Неизвестно, куда отправилась Матильда – на очередную фестивальную премьеру или на светскую вечеринку. Но в любом случае в этом вечернем наряде она с легкостью составит конкуренцию голливудским звездам.

После развода с Сергеем Шнуровым Матильда, кажется, и не вспоминает о бывшем муже. Она много путешествует по всему миру (побывала, например, в Аргентине и в Уругвае), занимается делами своего ресторана «Кококо» и активно участвует в светской жизни. К слову, новая жена музыканта Ольга Абрамова, в отличие от Матильды, совершенно не стремится к публичности. Напротив, она старается вести закрытый образ жизни и даже склонила к этому Сергея, который раньше был не чужд радостям света. Более того, Ольга даже не стремится светится в Инстаграме. Если снимки Абрамовой и появляются на странице лидера группы «Ленинград», то ее лицо обычно скрыто.

- Ей слава не нужна, - коротко объяснил Шнуров закрытость новой супруги. По словам музыканта, рядом с ней он тоже понял, насколько устал от публичности.