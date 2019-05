Эрнст не встал на сцене на колени. Но, кажется, дети его простили

В минувшую пятницу Первый канал устроил спецвыпуск шоу «Голос. Дети», итоги которого ранее были аннулированы. Победителями сезона назвали всех девятерых участников финала, включая Микеллу Абрамову, из-за которой и грянул скандал: сначала зрители сочли ее победу назаслуженной, а затем вскрылось, что за нее было подано более 38 тысяч фальшивых голосов.

Канал был в безвыходнейшей ситуации. Давайте назовем вещи своими именами: он облажался на глазах всей страны. Пусть в силу стечения обстоятельств, но он допустил, что дети, участвующие в проекте, получили урок: круче тот, кто богаче. У кого достаточно денег, чтобы организовать профессиональную рекламную компанию - допустимую с точки зрения закона (на каждую Бузову не накинешь платок), но абсолютно аморальную по совести. Кто считает возможным грязную бот-атаку, по сравнению с которой вброс бюллетеней на выборах - невинная забава.

Канал непостижимым образом вырулил из ээтого облака зла обратно к общечеловеческим ценностям. Победили все сразу. Нет больше слез. Деньги – еще не все. Гуманизм торжествует, как в очень старых книжках, и очень редко – в жизни.

Константин Эрнст не вышел на сцену в белом исподнем и не встал на колени, но почему-то кажется, что дети его поняли и простили.

Накануне гуманные гуманисты, перебирая скандал в фейсбуках, писали хором, что новый финал сделает все только хуже. Мол, детей и так унизили, так мало им – унизят еще. К чему лишний раз напоминать им о том, что в мире есть зло?

А ответ очевиден. В свободное от «Голоса» время его участники обитают не в сказочных мирах, полных добрых фей, розовых единорогов и воздушных зефиринок. Они живут рядом с нами и каждый день наблюдают то же, что и мы, взрослые. В частности, разнообразных подполковников, владеющих просторными квартирами, набитыми миллиардами.

Дети живут в мире, где полно ужасного и плохого. В мире, где зло буднично. Стали они хуже себя чувствовать после спецвыпуска или нет? Посмотрите на фотографию, где участники спецвыпуска все вместе со статуэтками в руках. Там все понятно.

Гражданский подвиг Первого в том, что, вляпавшись, его руководство нашло в себе силы не замять скандал, а попытаться все исправить, насколько это возможно. Да, на кону была еще и попранная репутация. Но достаточно взглянуть на лицо Эрнста, когда он произносил свою речь, чтобы почувствовать: это все не только ради чести канала.

Остается только догадываться, как непросто было все это организовать. Объяснить родителям, что это важно. Собрать всех в Москве. Решиться на прямой эфир – в условиях, когда полстраны знает, где именно снимают шоу, и достаточно одного звоночка телефонного террориста, чтобы сорвать трансляцию.

По всей видимости, продолжения войны канал действительно не хочет. «Мы не знаем, кто это сделал», - подчеркнул Эрнст. Микелла тоже в числе победителей. И это логично и единственно возможно. Дети за безнравственность взрослых не отвечают.

Это была прививка от подлости. Не только участникам шоу. Всем нам. Лучший «Голос», который я видел.

The Winner Takes It All . Голос.Дети-6. Фрагмент специального выпуска от 24.05.2019.Участники исполняют песню The Winner Takes It All группы ABBA. Песня вышла синглом с альбома Super Trouper 1980 года.