Нового финала шоу «Голос. Дети» не будет

Итак, итоги последнего сезона шоу «Голос. Дети» аннулированы. Официально дочь певицы Алсу Микелла Абрамова больше не может считаться победительницей. Победителя теперь вообще нет!

Случай беспрецедентный. Напомним, кибераналитики, которые анализировали итоги голосования по заказу Первого канала, отловили более 8 тысяч СМС и 30 тысяч звонков в пользу Микеллы, сделанных вовсе не зрителями, а ботами - то есть компьютерной программой. И это только первый этап - окончательные итоги обещают обнародовать в конце мая.

Первый канал решил провести 24 мая утешительный спецвыпуск проекта в прямом эфире, в который приглашены девять финалистов, боровшихся за победу. Это Нино Чеснер, Роберт Багратян, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова и, возможно, Микелла Абрамова.

Это не будет новый финал - канал на этом настаивает. Выбирать «правильного» победителя не станут. Это и правилами запрещено, и с точки зрения здравого смысла было бы странно. Однако никто не мешает каналу организовать праздник для детей, который хоть как-то поможет сгладить неприятное ощущение от этого скандала.

Будет ли выступать на этом празднике Микелла Абрамова - вопрос. Но без нее этот «специальный разовый концерт», как говорят правообладатели формата из нидерландской Talpa Media, не состоится в полной мере.

Родители девочки до последнего делали вид, что все хорошо: накануне появления данных о фальшивых голосах в аккаунте Алсу появилось видео, как Микелла и один из суперфиналистов, Ержан Максим, разучивают в студии новую песню. Мол, дети дружат, повода для склок нет.

Да, но взрослые-то никак не помирятся. Родители Микеллы до сих пор не сказали обо всем этом ни словечка.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Извините, нечего сказать»

Родители финалистов не слишком рады новому повороту событий.

Счастливые мамы и папы финалистов шестого сезона детского «Голоса», казалось бы, должны прыгать до потолка от счастья - справедливость восторжествовала, их дети получили возможность еще раз продемонстрировать свой талант на всю страну.

- Я еще не в курсе этой новости, - призналась мама Нино Чеснер Лика. - Надо будет посмотреть. Но даже когда узнаю, что это правда, не смогу прокомментировать это событие. Так что не тратьте свое драгоценное время. Спасибо.

Солидарна оказалась и мама «ростовского Фредди Меркьюри» Роберта Багратяна.

- Мы еще не получили никаких звонков от Первого канала, - ответила Асмик Багратян. - Так что мне сложно комментировать. Никто нас никуда не звал. Сказать нечего.

- Вы рады, что Роберт может справедливо побороться за приз в спецвыпуске?

- Извините, я не могу комментировать это. Мне нечего сказать.

Отказались от комментариев и родители Валерия Кузакова и Ержана Максима - вокалистов, вышедших в суперфинал вместе с Микеллой Абрамовой и набравших 15,6% и 27,9% зрительских голосов соответственно.

Но позже стало известно, что по крайней мере один участник - Валерий Кузаков выступит в спецвыпуске. «Валера только что получил первую премию на престижном академическом конкурсе. Он в форме. Настроен позитивно и готов выступать, - сообщила «КП» оперная певица и педагог Любовь Казарновская, которая готовила мальчика к детскому «Голосу». - Думаю, подтвердит свой статус суперфиналиста. Пожелаем ему куража и удачи!»

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