2019-05-25T17:41:44+03:00
В мире

Трамп припугнул Сенат Вованом и Лексусом

Президент США напомнил в Твиттере о громком пранке
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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О российских пранкерах упомянул в Твиттере сам Дональд ТрампО российских пранкерах упомянул в Твиттере сам Дональд ТрампФото: REUTERS
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Давно вышедшие на международный уровень и пугающие политиков по обе стороны Атлантики Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) взяли новую высоту. Причем совсем неожиданно. О российских пранкерах упомянул в Твиттере сам Дональд Трамп.

Нет, он не стал их новой жертвой (возможно, пока?), он просто "наехал" на сенатора-демократа, припомнив тому скандальный разговор с телефонными шутниками двухлетней давности.

Президент США напомнил в Твиттере о громком пранке

Президент США напомнил в Твиттере о громком пранке

- Сенатор-демократ Марк Уорнер говорит и ведет себя так, как будто он полностью контролирует комитет Сената по разведке. Там нет никакой двухпартийности. Ему нельзя позволять брать командование этим комитетом. Это очень важно! Помните, как он общался с российским шутником? - написал он в Твиттере.

К сожалению, президент ошибся - опозорился тогда не Уорнер, а его коллега из Палаты представителей Конгресса Адам Шифф. Но в данном случае важнее само упоминание, указывающее на осведомленность Трампа и в таких делах.

- Мы рады, что Трампу на стол приносят сводки наших последних пранков, но тут он перепутал. Мы пранковали главу комитета разведки Палаты представителей, а не Сената. Однако, в политической борьбе любые средства хороши. Мы учтем его пожелания, - заявил Лексус "Комсомолке".

Трамп припугнул Сенат Вованом и Лексусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трамп припугнул Сенат Вованом и ЛексусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О ЧЕМ РЕЧЬ

Адаму Шиффу пранкеры тогда звонили под видом спикера Верховной Рады Андрея Парубия и предлагали якобы компромат на Трампа, в том числе обнаженку со свидания бизнесмена в 2013 году с Ольгой Бузовой. Придумали, что Ксения Собчак передала снимки Владимиру Путину для шантажа бедного Дональда. Шифф же подошел к делу серьезно, все записывал в блокнот и уточнял впоследствии, когда он может забрать компромат из дружественного украинского посольства в Вашингтоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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