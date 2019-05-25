Привет из 90-х: Сергей Лемох из «Кар-Мэн» выкинул родную дочь из своей жизни, и она оказалась в наркоцентре

«Чао, бамбино...», — горланил когда-то из каждого утюга жутко популярный Лемох. Примерно то же самое он сказал своей семье — дочке Людмиле и внучке Марине, которую даже в глаза ни разу не видел. Девочке уже 6 лет, ее воспитывает старенькая прабабушка, живут они впроголодь. А мама вот уже 9 месяцев в центре для зависимых.

Сергей Лемох - настоящая звезда 90-х. Красивый, активный и дико стильный для того времени он покорял все сцены. Песни группы «Кар-Мэн» слушали буквально все. Да и сейчас экс-звезда не остается без концертов, а значит и гонораров.

Брошенка Люда

- Сколько думаю о своем детстве, всегда помню эту папину фразу: «Денег нет». Мама говорит, дай детям на одежду: «Денег нет». Папа, дай на пирожки в школе: «Денег нет», - говорил Люда. - Если и давал, то рублей 50 не больше. Подружки в школе смеялись даже, такой у тебя знаменитый папа, а в столовке купить себе еды нормально не можешь.

- Так он же был дико популярным. Выступал без остановки. Неужели так плохо зарабатывал?

- Я не знаю. Потом вроде вскрылось, что он все откладывал себе на дом. Сейчас он в нем и живет. Спасибо телевизионщикам, я хоть знаю теперь, где он. Мы приезжали туда с камерами. Но папа внутрь нам не пустил. Я только снаружи видела. Скромный такой домик, дизайн мне не понравился, мрачноватый какой-то...

Мы с Людой сидим в покосившейся после зимы беседке в одном из частных подмосковных центров для алкозависимых. Ее сюда определили журналисты «Первого канала». Именно они нашли почти спившуюся девушку в деревне в Клинском районе.

- Тогда на программе был руководитель этого центра. Он сказал, что мне лечиться надо и вот забрал сюда. Кто платит за меня, я не знаю даже.

Людмила уже 9 месяцев в центре для зависимыхФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- А ты пила или употребляла наркотики?

- Нет. Наркотиков никогда не было. Пила, да… Ну как пила. Вот ты как отдыхаешь? На дне рождения там или на шашлыках? Выпиваешь? Вот и я так же. Под забором никогда не валялась, ничего такого.

Люда явно не отдает себе отчет. Уже 9 месяцев она не выходит за ворота ребцентра. Трезвая жизнь не стерла алкоголическую печать с ее лица, хотя ей всего-то 32. Кстати, она похожа на своего отца. Общие черты читаются.

- Я всю жизнь в Мытищах жила. Там клубы, бары. Устала от них и решила вот в деревню на дачу перебраться. Думала, тут поспокойнее будет. Но нет, друзья и здесь быстро нашлись. А квартиру сначала сдавали, потом сестра в нее переехала, вернуться уже нельзя было. Сейчас выйду, опять в Мытищи уеду от греха подальше. Дочку надо в школу готовить, мне работу искать. Я учиться пойти хочу на психолога в институт Екатерины Великой. В свое время не доучилась, теперь жалею. Мне не дали родители пойти учиться туда, куда мне хотелось. Говорят, ищи где дешевле. Ну а мне там не понравилось.

- Ты в школе хорошо училась?

- Нормально. Но учителя некоторые специально заваливали, чтобы я ходила на репетиторство к ним. Математичка даже так и сказала: «Не обеднеете».

- Папа ходил на родительские собрания?

- Нет. Никогда. Да и мама не ходила. Они всегда чем-то заняты были, мы с Алисой (младшая сестра — погодка — прим. ред.) сами по себе. Нас бабушки воспитывали, честно говоря. Меня мамина (именно она сейчас нянчит дочку самой Люси — прим. ред). Сестру - папина, пока не умерла. Мы в разных школах учились и почти не виделись никогда. Не было у нас такого, чтобы семейные праздники, дни рождения, 8 марта… Чтобы мы все за одним столом. Никогда. Даже в отпуск вместе ни разу не ездили. Да, честно говоря, я на море вообще никогда не была.

Кто платит за лечение Людмилы в частном центре для алкозависимых, она и сама не знаетФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Сколько тебе было, когда родители развелись?

- Непонятно, когда именно они развелись. Мама и сама не знала, что они уже не муж и жена. Папа все сам как-то там оформил и никому не сказал. Он тогда уже жил с этой Катей (бэк-вокалистка «Кар-Мэн»). Но съехал от нас папа, когда мне уже 19 или 20 было. Мама тоже замуж вышла, у меня же еще одна сестра есть, ей 13 сейчас.

- А как получилось, что вы с Алисой не общаетесь?

- Да после смерти мамы (Наталья Огурцова умерла 5 лет назад) мы из-за наследства и поругались. Хотя что там было делить - «двушка» в Мытищах и машина. Все. Я знаю, что Алисе достались деньги от отца, когда он продал свою квартиру в Мытищах. 3 000 000 кажется. Она на эти деньги купила себе жилье в Ивантеевке. А мне должна была полностью отойти мамина квартира. Но в итоге Алиса заявила на нее свои права. Ну как-то так. Сейчас бабушка всем занимается.

- Алиса ближе к отцу?

- Да, всегда была. Она же после развода родителей с ним как бы осталась. Может поэтому. Наверное, они сейчас общаются. Но знаю, что Алисину дочку Аврору он тоже увидел, только когда ей было уже 3 года. А так ему все равно. Мою Маринку он вообще ни разу на руках не держал. Такая семья у нас, все сами по себе. Помощи попросить не у кого.

Людмила надеется, что у нее получится начать новую жизньФото: ВКонтакте

- Ты обращалась к папе когда-нибудь за помощью?

- Да. Мамы как не стало, сложно было. Помню мне не в чем было зимой ходить, попросила у него пару тысяч на сапоги. Он как всегда сказал: «Денег нет». Что у него 2000 рублей что ли нет? А еще у нас насос сломался, бабуля просила его помочь с деньгами. Ну он слился. Все.

- А если бы он сейчас вот пришел и сказал, дочь, чем тебе помочь…

- Да ничего мне не надо… Пусть только поможет зубы сделать. Он уже начал тогда, но бросил. И на работу поможет устроиться. Все.

Дочь Людмилы сейчас с бабушкойФото: ВКонтакте

- С кем твоя дочка сейчас?

- С бабушкой. Я 9 месяцев ее не видала. Знаю, что она на танцы ходит вроде…

- На что они живут?

- На бабушкину пенсию в 12 000 рублей. Саша (отец ребенка — прим. ред.) может помогает. Не знаю..

- Он тоже пьет?

- Выпивает. Да.

Напоследок Люся попросила меня позвонить бабушке. Они обсуждали какие-то насосы и стиральные машинки. 80-летняя бабушка пожаловалась, что совсем уже почти не ходит. Про дочку Люда ни разу не спросила. Может, конечно, бабушка и сама ей рассказала, я не слышала, что на том конце провода.