2019-05-25T20:42:39+03:00
Общество

«Он - человек. А - не Пельмень»: Владимир Соловьев рассказал о встрече с журналистом из Екатеринбурга, вызвавшим его на дуэль

Известный телеведущий объяснил, почему согласился пообщаться с Антоном Дербеневым [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments6
Владимир Соловьев рассказал о встрече с журналистом из ЕкатеринбургаВладимир Соловьев рассказал о встрече с журналистом из ЕкатеринбургаФото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

Встреча Владимира Соловьева и молодого задорного журналиста из Екатеринбурга Антона Дербенева, вызвавшего Мэтра на дуэль и пообещавшего «дать ему леща», все-таки состоялась. Правда, до рапир и пистолетов и даже до рукоприкладства дело не дошло, дуэлянты ограничились словесным поединком.

Напомню, сыр-бор завязался после того, как в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM», в которой обсуждалась ситуация с протестами екатеринбуржцев против строительства храма в центре города, Соловьев употребил по отношению к протестантам слова «бесы» и «черти». Слова ведущего, растиражированные на цитаты, вызвали приступ негодования у блоггера, и он бросил перчатку старшему коллеге.

Чем закончилась очная встреча, рассказал сам Соловьев.

- Владимир, в прошлом интервью вы сказали, что коллеги за счет Владимира Соловьева пиарятся.

- Да.

- А зачем тогда вы встретились с этим человеком?

- Да потому что этот человек предпринял усилие. Он хотя бы доехал до Москвы. Затем я прочитал его материалы. Он реально способный талантливый человек, хорошо пишет. Романтично. То есть он хотя бы журналист. Он человек. Он не пельмень. Есть о чем и с кем говорить.

- И гадости он не говорит.

- Гадостей он говорит много. По крайней мере - говорил и писал (обо мне). Но как часто бывает, это было связано с тем, что полностью текст выступления он не слышал, а пользовался всего лишь услужливо подобранными цитатами екатеринбургской или уральской прессы определенной ориентации.

Владимир Соловьев: «Почему я встретился с журналистом из Екатеринбурга? Потому что он хотя бы доехал до Москвы. И он - человек. А - не пельмень».Александр ГАМОВ

– И получается так, что малоизвестный или вообще неизвестный журналист за счет Соловьева теперь будет пиариться.

- Как раз то, о чем мы говорили. Но квота исчерпана. Не каждый раз.

- Тема-то в топе новостей опять.

- Ну, это как раз то самое. Встречаешься с людьми, они говорят: «Зачем вы поднимаете неизвестных людей?» Мне это напоминает то, о чем говорил Сократ в ответ на вопрос юноши – надо ли жениться. «Женись, конечно. Попадется хорошая жена – будешь счастлив. А не повезет – станешь философом».

- Снимаем шляпу перед демократичным Владимиром Соловьевым.

- Прекрати! Из нас двоих я-то попроше буду!

- Я тоже пиарюсь за ваш счет.

- Нет, это только я могу пиариться за ваш счет. Вы у нас легенда, вы наша гордость.

- От легенды слышу! Ну, вот и обменялись комплиментами. Жаль что наши проиграли! (Хоккеисты в полуфинале ЧМ).

- Очень, очень! Но – увы! До встречи!

- Счастливо!

КСТАТИ

«Диагноз им поставил Достоевский»: Владимир Соловьев объяснил, почему назвал жителей Екатеринбурга бесами.

Телеведущий считает, что гражданскую позицию нужно проявлять в рамках закона (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конфликт вокруг Храма-у-Драмы в Екатеринбурге: хроники противостояния»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Наши люди: Обсудили особенности управления издательским домом с главредом "КП" Владимиром Сунгоркиным
Главный редактор Издательского Дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин дал эксклюзивное интервью ведущим программы "Наши люди" на телеканале БелРос [видео]
Новости 24
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
Армия Сирии уничтожила ракетные установки террористов в провинции Хама
Круживший над Сургутом самолет «Ютейр» приземлился в аэропорту города
МИД Украины выразил очередной протест России за поездку Володина в Крым
Суд в США запретил Трампу строить стену на границе с Мексикой за счет бюджета
Самолет «Ютейр», вылетевший в Таджикистан, возвращается в Сургут
Петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала более 25 тысяч голосов
Климкин заявил о «победе» Украины над Россией
Итог матча Россия - Финляндия: наши проиграли со счетом 0:1 полуфинал и сыграют за "бронзу"
Иосиф Пригожин пообещал дочери Алсу фантастическую карьеру
Минэкономразвития: темп роста ВВП России в апреле ускорился до 1,6%
Полиция обнаружила ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе
Второй период матча Россия - Финляндия на ЧМ по хоккею завершился вничью 0:0
СК: первый замглавы Балашихи арестован по обвинению в получении взятки в 4 млн рублей
Первый период матча Россия - Финляндия завершился вничью 0:0
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink