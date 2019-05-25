«Он - человек. А - не Пельмень»: Владимир Соловьев рассказал о встрече с журналистом из Екатеринбурга, вызвавшим его на дуэль

Встреча Владимира Соловьева и молодого задорного журналиста из Екатеринбурга Антона Дербенева, вызвавшего Мэтра на дуэль и пообещавшего «дать ему леща», все-таки состоялась. Правда, до рапир и пистолетов и даже до рукоприкладства дело не дошло, дуэлянты ограничились словесным поединком.

Напомню, сыр-бор завязался после того, как в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM», в которой обсуждалась ситуация с протестами екатеринбуржцев против строительства храма в центре города, Соловьев употребил по отношению к протестантам слова «бесы» и «черти». Слова ведущего, растиражированные на цитаты, вызвали приступ негодования у блоггера, и он бросил перчатку старшему коллеге.

Чем закончилась очная встреча, рассказал сам Соловьев.

- Владимир, в прошлом интервью вы сказали, что коллеги за счет Владимира Соловьева пиарятся.

- Да.

- А зачем тогда вы встретились с этим человеком?

- Да потому что этот человек предпринял усилие. Он хотя бы доехал до Москвы. Затем я прочитал его материалы. Он реально способный талантливый человек, хорошо пишет. Романтично. То есть он хотя бы журналист. Он человек. Он не пельмень. Есть о чем и с кем говорить.

- И гадости он не говорит.

- Гадостей он говорит много. По крайней мере - говорил и писал (обо мне). Но как часто бывает, это было связано с тем, что полностью текст выступления он не слышал, а пользовался всего лишь услужливо подобранными цитатами екатеринбургской или уральской прессы определенной ориентации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711007" frameborder="0"></iframe> Владимир Соловьев: «Почему я встретился с журналистом из Екатеринбурга? Потому что он хотя бы доехал до Москвы. И он - человек. А - не пельмень».Александр ГАМОВ

– И получается так, что малоизвестный или вообще неизвестный журналист за счет Соловьева теперь будет пиариться.

- Как раз то, о чем мы говорили. Но квота исчерпана. Не каждый раз.

- Тема-то в топе новостей опять.

- Ну, это как раз то самое. Встречаешься с людьми, они говорят: «Зачем вы поднимаете неизвестных людей?» Мне это напоминает то, о чем говорил Сократ в ответ на вопрос юноши – надо ли жениться. «Женись, конечно. Попадется хорошая жена – будешь счастлив. А не повезет – станешь философом».

- Снимаем шляпу перед демократичным Владимиром Соловьевым.

- Прекрати! Из нас двоих я-то попроше буду!

- Я тоже пиарюсь за ваш счет.

- Нет, это только я могу пиариться за ваш счет. Вы у нас легенда, вы наша гордость.

- От легенды слышу! Ну, вот и обменялись комплиментами. Жаль что наши проиграли! (Хоккеисты в полуфинале ЧМ).

- Очень, очень! Но – увы! До встречи!

- Счастливо!

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