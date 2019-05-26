Голые и смешные: Самые откровенные наряды звезд на Каннском фестивале-2019
Каннский кинофестиваль — это не только премьеры новых фильмов и веселые светские вечеринки. Это еще и грандиозная ярмарка тщеславия. Самый известный кинофорум планеты — отличная возможность напомнить о себе миру. И лучше всего звездам в этом помогают эпатажные наряды. Прозрачные платья и глубокие декольте привлекают к знаменитым красавицам внимание получше любого пиар-агента. Ну а тех, кого природа не наградила длинными ногами и пышным бюстом, выручает юмор: оденься посмешнее – и о тебе заговорят. Один щелчок камеры, и снимки тут же разлетаются во все СМИ и тиражируются в соцсетях. А звездам только того и надо! Мы вспомнили самые впечатляющие наряды, которыми знаменитости похвастались на 72-м Каннском кинофестивале.
ЕВА ГЕРЦИГОВА
Чешская супермодель, когда-то прославившаяся в рекламе бюстгальтеров Wonderbra, теперь обходится без нижнего белья. 46-летняя манекенщица рискнула прийти на вечеринку модного дома Dior в абсолютно прозрачном платье, под которым не было бюстгальтера.
Ева Герцигова.Фото: EAST NEWS
Наряд Евы состоял из пышной юбки и черного топа, под которым отчетливо просматривалась грудь модели. Платье было настолько откровенным, что его вполне можно было бы назвать неприличным. Но мир высокой моды видал и не такое – так что наряд Герциговой был воспринят гостями вечера вполне благосклонно.
Ева Герцигова.Фото: EAST NEWS
НИБАР МАДАР
Как и все юные дочери Израиля, модель Нибар Мадар проходит службу в рядах национальной армии. Но иногда израильская манекенщица откладывает в сторону винтовку и дефилирует на красных дорожках в кутюрных нарядах. Порой весьма откровенных - как это платье, в котором она появилась на одной из каннских вечеринок.
Нибар Мадар.Фото: EAST NEWS
Видимо, девушку уже достала военная форма. А тут такая прекрасная возможность походить в гражданском.
Нибар Мадар.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
ВИКТОРИЯ БОНЯ
Вика в последние годы не пропускает ни одной премьеры Каннского фестиваля. Телеведущая приезжает на Лазурный берег и ходит почти на все показы. Правда, часто промахивается с нарядами. То наденет слишком прозрачное, то вызывающе открытое, то безвкусное.
Виктория Боня.Фото: EAST NEWS
Вот и этот комбинезон с откровенным декольте – далеко не лучший образец того, как нужно одеваться на красную дорожку кинофестиваля. Декольте до пояса, дискотечный блеск и штанины-клеш в стиле 70-х: поклонники сравнили Вику с зеркальным шаром, который подвешивают под потолок в ночных клубах.
Виктория Боня.Фото: EAST NEWS
ЭМБЕР ХЕРД
Бывшая жена Джонни Деппа в Каннах не только блистала на премьерах, но и снималась в фотосессиях для модных журналов. Платье актрисы с декольте до талии вызвало настоящий ажиотаж на набережной Круазетт. Наряд был явно великоват Эмбер и все время сползал с ее груди вниз.
Эмбер ХердФото: EAST NEWS
МЕРЬЕМ УЗЕРЛИ
35-летняя исполнительница роли Хюррем Султан то и дело удивляла гостей кинофорума откровенными образами. В Канны Мерьем привезла целый чемодан прозрачных платьев, не скрывавших ее прелестей.
Мерьем Узерли. Фото: Инстаграм.
У звезды сериала «Великолепный век» более 5 миллионов подписчиков в Инстаграме, которые внимательно следят за жизнью своей любимицы. Мерьем родилась и живет в Германии. После оглушительного успеха «Великолепного века» актриса вернулась в Берлин, где она снимается в европейских фильмах и воспитывает дочку Лару, которую растит одна.
Мерьем Узерли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
НГОК ТРИНХ
Вьетнамская модель и актриса пришла на одну из каннских премьер в совершенно прозрачном наряде, состоявшем из боди и чисто символической юбки.
Нгок Тринх.Фото: REUTERS
Говорят, раньше Нгок работала танцовщицей в ночном клубе – видимо, прошлое нет-нет, да и дает о себе знать.
Нгок Тринх.Фото: REUTERS
АНЯ РУБИК
35-летняя польская модель стала самой сексуальной звездой на премьере фильма Педро Альмадовара «Боль и слава». Бывший ангел Victoria’s Secret вышла на красную дорожку в смокинге на голое тело.
Аня Рубик.Фото: REUTERS
ИЗАБЕЛЬ ГУЛАР
А вот и еще один ангел Victoria’s Secret: бразильская супермодель Изабель Гулар. 34-летней уроженке Южной Америки не привыкать демонстрировать купальники и нижнее белье. Так что это платье для нее – так, мелочи, не стоящие смущения.
Изабель Гулар.Фото: EAST NEWS
В другой раз, на самом крутом светском приеме Каннского кинофестиваля – благотворительном балу amfAR Изабель появилась в «голом» платье от Julien Macdonald.
Изабель Гулар.Фото: REUTERS
Наряд из расшитой бисером тонкой сетки стоит больше 20 тысяч долларов!
Изабель Гулар.Фото: REUTERS
ТОНИ ГАРРН
Блондинка, прославившаяся на весь мир благодаря роману с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, появилась на премьере фильма «Лучшие годы нашей жизни» режиссера Клода Лелуша. 26-летняя немецкая модель выбрала очень открытый наряд, который и подвел ее: красотка показала окружающим явно больше, чем рассчитывала.
Тони Гаррн.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Решив добавить своему проходу по красной дорожке эмоций, Тони вскинула обе руки вверх – и в этот момент ее грудь случайно выскользнула из платья.
Тони Гаррн.Фото: REUTERS
СУИ ХЭ
Китайская фотомодель и ангел Victoria’s Secret входит в десятку самых высокооплачиваемых моделей планеты. Девушка снимается для обложек Elle, Harper's Bazaar, Vogue. В Каннах 29-летняя манекенщица появилась в прозрачном платье, под которым, казалось, не было нижнего белья.
Суи Хэ.Фото: EAST NEWS
АЛЕССАНДРА АМБРОСИО
38-летняя бразильянка пришла на премьеру фильма «Отверженные» в алом платье из легкого шифона.
Алессандра АмбросиоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Наряд был настолько открытым, что больше подходил для знаменитого шоу нижнего белья Victoria’s secret, в котором Алессандра участвовала без малого 16 лет.
Алессандра АмбросиоФото: REUTERS
БЕЛЛА ХАДИД
Похожий наряд выбрала и американка Белла Хадид. Супермодель тоже появилась в Каннах в открытом красном платье.
Белла Хадид.Фото: REUTERS
Белла Хадид.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
РОССИ ДЕ ПАЛЬМА
А вот любимая актриса Педро Альмодовара Росси де Пальма сделала ставку на эпатаж: 54-летняя брюнетка, которую из-за своеобразной внешности называют «девушкой-Пикассо» была на красной дорожке этаким чудом в перьях.
Росси де Пальма.Фото: REUTERS
Хотя без легкой обнаженки тоже не обошлось: в откровенном вырезе юбки то и дело мелькали мощные ляжки крепко сбитой уроженки Иберийского полуострова.
Росси де Пальма.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
ДИПИКА ПАДУКОНЕ
Звезда Болливуда тоже сделала ставку на экстравагантные наряды. Чего только стоит это салатовое платье французского дизайнера Giambattista Valli.
Дипика Падуконе.Фото: REUTERS
У 33-летней индийской звезды – 35 миллионов подписчиков в Инстаграме. И все пристально рассматривают ее наряды.
Дипика Падуконе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Еще один экстравагантный выход Дипики в Каннах – в платье, перевязанном гигантским бантом.
Дипика Падуконе.Фото: REUTERS
ЛЕЙНА БЛУМ
Ой, какая симпатичная девочка, скажете вы. И ошибетесь. Это мальчик. Модель-трансгендер Лейна Блум в Каннах чего только не делал(а), чтобы его (или ее?) заметили.
Лейна БлумФото: REUTERS
К слову, Лейна – первый трансгендер, заявивший, что он непременно станет «ангелом» Victoria’s secret. Осенью он даже отправился на кастинг. Но знаменитый бельевой бренд ему отказал.
Лейна БлумФото: REUTERS
КИДДИ СМАЙЛ
А вот еще одна «то ли девочка, то ли виденье». Французский музыкант и ди-джей Кидди Смайл вышел на красную дорожку Канн в блестящем комбинезоне.
Кидди Смайл.Фото: REUTERS
Днем позже парень сменил комбез на платье в веселенький цветочек.
Кидди СмайлФото: GLOBAL LOOK PRESS
А ЧТО ЕЩЕ?
Модники и модницы всех мастей показали на каннских красных дорожках немало забавных нарядов и аксессуаров. Перья на туфлях, сумочки в виде нижнего белья, штаны-мохнатки: чего только не придумают, чтобы попасть в поле зрения фотографов и искушенной фестивальной публики.
Туфли с перьями.Фото: REUTERS
Сумочки в виде нижнего белья.Фото: REUTERS
Штаны с бахромой.Фото: REUTERS
Шлейфы, рюши, банты и воланы.Фото: EAST NEWS
И просто надписи прямо на голом теле!Фото: REUTERS
ИСТОЧНИК KP.RU
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