Голые и смешные: Самые откровенные наряды звезд на Каннском фестивале-2019

Каннский кинофестиваль — это не только премьеры новых фильмов и веселые светские вечеринки. Это еще и грандиозная ярмарка тщеславия. Самый известный кинофорум планеты — отличная возможность напомнить о себе миру. И лучше всего звездам в этом помогают эпатажные наряды. Прозрачные платья и глубокие декольте привлекают к знаменитым красавицам внимание получше любого пиар-агента. Ну а тех, кого природа не наградила длинными ногами и пышным бюстом, выручает юмор: оденься посмешнее – и о тебе заговорят. Один щелчок камеры, и снимки тут же разлетаются во все СМИ и тиражируются в соцсетях. А звездам только того и надо! Мы вспомнили самые впечатляющие наряды, которыми знаменитости похвастались на 72-м Каннском кинофестивале.

ЕВА ГЕРЦИГОВА

Чешская супермодель, когда-то прославившаяся в рекламе бюстгальтеров Wonderbra, теперь обходится без нижнего белья. 46-летняя манекенщица рискнула прийти на вечеринку модного дома Dior в абсолютно прозрачном платье, под которым не было бюстгальтера.

Ева Герцигова.Фото: EAST NEWS

Наряд Евы состоял из пышной юбки и черного топа, под которым отчетливо просматривалась грудь модели. Платье было настолько откровенным, что его вполне можно было бы назвать неприличным. Но мир высокой моды видал и не такое – так что наряд Герциговой был воспринят гостями вечера вполне благосклонно.

Ева Герцигова.Фото: EAST NEWS

НИБАР МАДАР

Как и все юные дочери Израиля, модель Нибар Мадар проходит службу в рядах национальной армии. Но иногда израильская манекенщица откладывает в сторону винтовку и дефилирует на красных дорожках в кутюрных нарядах. Порой весьма откровенных - как это платье, в котором она появилась на одной из каннских вечеринок.

Нибар Мадар.Фото: EAST NEWS

Видимо, девушку уже достала военная форма. А тут такая прекрасная возможность походить в гражданском.

Нибар Мадар.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВИКТОРИЯ БОНЯ

Вика в последние годы не пропускает ни одной премьеры Каннского фестиваля. Телеведущая приезжает на Лазурный берег и ходит почти на все показы. Правда, часто промахивается с нарядами. То наденет слишком прозрачное, то вызывающе открытое, то безвкусное.

Виктория Боня.Фото: EAST NEWS

Вот и этот комбинезон с откровенным декольте – далеко не лучший образец того, как нужно одеваться на красную дорожку кинофестиваля. Декольте до пояса, дискотечный блеск и штанины-клеш в стиле 70-х: поклонники сравнили Вику с зеркальным шаром, который подвешивают под потолок в ночных клубах.

Виктория Боня.Фото: EAST NEWS

ЭМБЕР ХЕРД

Бывшая жена Джонни Деппа в Каннах не только блистала на премьерах, но и снималась в фотосессиях для модных журналов. Платье актрисы с декольте до талии вызвало настоящий ажиотаж на набережной Круазетт. Наряд был явно великоват Эмбер и все время сползал с ее груди вниз.

Эмбер ХердФото: EAST NEWS

МЕРЬЕМ УЗЕРЛИ

35-летняя исполнительница роли Хюррем Султан то и дело удивляла гостей кинофорума откровенными образами. В Канны Мерьем привезла целый чемодан прозрачных платьев, не скрывавших ее прелестей.

Мерьем Узерли. Фото: Инстаграм.

У звезды сериала «Великолепный век» более 5 миллионов подписчиков в Инстаграме, которые внимательно следят за жизнью своей любимицы. Мерьем родилась и живет в Германии. После оглушительного успеха «Великолепного века» актриса вернулась в Берлин, где она снимается в европейских фильмах и воспитывает дочку Лару, которую растит одна.

Мерьем Узерли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НГОК ТРИНХ

Вьетнамская модель и актриса пришла на одну из каннских премьер в совершенно прозрачном наряде, состоявшем из боди и чисто символической юбки.

Нгок Тринх.Фото: REUTERS

Говорят, раньше Нгок работала танцовщицей в ночном клубе – видимо, прошлое нет-нет, да и дает о себе знать.

Нгок Тринх.Фото: REUTERS

АНЯ РУБИК

35-летняя польская модель стала самой сексуальной звездой на премьере фильма Педро Альмадовара «Боль и слава». Бывший ангел Victoria’s Secret вышла на красную дорожку в смокинге на голое тело.

Аня Рубик.Фото: REUTERS

ИЗАБЕЛЬ ГУЛАР

А вот и еще один ангел Victoria’s Secret: бразильская супермодель Изабель Гулар. 34-летней уроженке Южной Америки не привыкать демонстрировать купальники и нижнее белье. Так что это платье для нее – так, мелочи, не стоящие смущения.

Изабель Гулар.Фото: EAST NEWS

В другой раз, на самом крутом светском приеме Каннского кинофестиваля – благотворительном балу amfAR Изабель появилась в «голом» платье от Julien Macdonald.

Изабель Гулар.Фото: REUTERS

Наряд из расшитой бисером тонкой сетки стоит больше 20 тысяч долларов!

Изабель Гулар.Фото: REUTERS

ТОНИ ГАРРН

Блондинка, прославившаяся на весь мир благодаря роману с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, появилась на премьере фильма «Лучшие годы нашей жизни» режиссера Клода Лелуша. 26-летняя немецкая модель выбрала очень открытый наряд, который и подвел ее: красотка показала окружающим явно больше, чем рассчитывала.

Тони Гаррн.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решив добавить своему проходу по красной дорожке эмоций, Тони вскинула обе руки вверх – и в этот момент ее грудь случайно выскользнула из платья.

Тони Гаррн.Фото: REUTERS

СУИ ХЭ

Китайская фотомодель и ангел Victoria’s Secret входит в десятку самых высокооплачиваемых моделей планеты. Девушка снимается для обложек Elle, Harper's Bazaar, Vogue. В Каннах 29-летняя манекенщица появилась в прозрачном платье, под которым, казалось, не было нижнего белья.

Суи Хэ.Фото: EAST NEWS

АЛЕССАНДРА АМБРОСИО

38-летняя бразильянка пришла на премьеру фильма «Отверженные» в алом платье из легкого шифона.

Алессандра АмбросиоФото: GLOBAL LOOK PRESS

Наряд был настолько открытым, что больше подходил для знаменитого шоу нижнего белья Victoria’s secret, в котором Алессандра участвовала без малого 16 лет.

Алессандра АмбросиоФото: REUTERS

БЕЛЛА ХАДИД

Похожий наряд выбрала и американка Белла Хадид. Супермодель тоже появилась в Каннах в открытом красном платье.

Белла Хадид.Фото: REUTERS

Белла Хадид.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РОССИ ДЕ ПАЛЬМА

А вот любимая актриса Педро Альмодовара Росси де Пальма сделала ставку на эпатаж: 54-летняя брюнетка, которую из-за своеобразной внешности называют «девушкой-Пикассо» была на красной дорожке этаким чудом в перьях.

Росси де Пальма.Фото: REUTERS

Хотя без легкой обнаженки тоже не обошлось: в откровенном вырезе юбки то и дело мелькали мощные ляжки крепко сбитой уроженки Иберийского полуострова.

Росси де Пальма.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДИПИКА ПАДУКОНЕ

Звезда Болливуда тоже сделала ставку на экстравагантные наряды. Чего только стоит это салатовое платье французского дизайнера Giambattista Valli.

Дипика Падуконе.Фото: REUTERS

У 33-летней индийской звезды – 35 миллионов подписчиков в Инстаграме. И все пристально рассматривают ее наряды.

Дипика Падуконе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один экстравагантный выход Дипики в Каннах – в платье, перевязанном гигантским бантом.

Дипика Падуконе.Фото: REUTERS

ЛЕЙНА БЛУМ

Ой, какая симпатичная девочка, скажете вы. И ошибетесь. Это мальчик. Модель-трансгендер Лейна Блум в Каннах чего только не делал(а), чтобы его (или ее?) заметили.

Лейна БлумФото: REUTERS

К слову, Лейна – первый трансгендер, заявивший, что он непременно станет «ангелом» Victoria’s secret. Осенью он даже отправился на кастинг. Но знаменитый бельевой бренд ему отказал.

Лейна БлумФото: REUTERS

КИДДИ СМАЙЛ

А вот еще одна «то ли девочка, то ли виденье». Французский музыкант и ди-джей Кидди Смайл вышел на красную дорожку Канн в блестящем комбинезоне.

Кидди Смайл.Фото: REUTERS

Днем позже парень сменил комбез на платье в веселенький цветочек.

Кидди СмайлФото: GLOBAL LOOK PRESS

А ЧТО ЕЩЕ?

Модники и модницы всех мастей показали на каннских красных дорожках немало забавных нарядов и аксессуаров. Перья на туфлях, сумочки в виде нижнего белья, штаны-мохнатки: чего только не придумают, чтобы попасть в поле зрения фотографов и искушенной фестивальной публики.

Туфли с перьями.Фото: REUTERS

Сумочки в виде нижнего белья.Фото: REUTERS

Штаны с бахромой.Фото: REUTERS

Шлейфы, рюши, банты и воланы.Фото: EAST NEWS