Россия - Чехия 26 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча за 3-е место чемпионата мира по хоккею 2019

После невероятно обидного поражения от команды Финляндии сборная России сыграет сегодня, 26 мая, в поединке против Чехии за "бронзу". Это - последний для нашей команды матч на турнире. "КП" рассказывает о главных моментах матча ЧМХ-2019 по хоккею Россия - Чехия 26 мая 2019.

Статистика личных встреч Россия - Чехия 26 мая 2019 года

Команды играли между собой 20 раз на чемпионатах мира. По 8 побед в основное время у России и Чехии. 1 раз побеждала в овертайме Россия, 2 раза - Чехия, и 1 раз была ничья.

Прогнозы на матч Россия - Чехия 26 мая 2019 года

Сборная России сегодня выйдет на матч за "бронзу" в ранге фаворита встречи против Чехии.

Трансляция матча Россия - Чехия 26 мая 2019 года

Трансляция матча Россия - Чехия 26 мая 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 16:45 по московскому времени.