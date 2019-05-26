2019-05-26T14:30:13+03:00
Звезды

Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж

Ради счастливого события семья знаменитого баритона воссоединилась на свадьбе в Лондоне
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мария вышла замуж будучи в положенииМария вышла замуж будучи в положенииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу. Мария стала законной супругой Фелипе Меггиоларо Маркса.

Бракосочетание пары прошло в Лондоне в присутствии остальных членов семьи Дмитрия Хворостовского. На свадьбу приехали дети знаменитого баритона от брака с Флоренс Илли - Максим и Нина, а также брат и сестра Марии - Александра и Данила. Была и вдова певца. Как всегда, она выглядела шикарно.

Мария вышла замуж будучи в положении. Совсем скоро в ее жизни произойдет еще одно радостное событие. Под венец жгучая брюнетка отправилась в кружевном белом мини-платье, которое подчеркивало ее округлившийся животик.

В мае 2018 года Мария родила дочку, которой дали необычное имя Ария. Малышка появилась на свет через полгода после смерти Хворостовского. И вот ровно через год у девочки появится братик или сестричка. Мария и ее супруг не скрывают своего счастья. Радость за близких разделяет все дружное семейство именитого артиста.

Муж старшей дочки певца - Фелипе Меггиоларо Маркс - португалец по происхождению. Он работает фотографом. "Я так благодарна за то, что рядом с нами есть самые близкие люди, и чувствуют присутствие тех, кого больше нет с нами", - поблагодарила близких людей счастливая невеста.

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Ради свадьбы вся семья Дмитрия Хворостовского воссоединилась в Лондоне
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Опубликовав фото со свадьбы падчерицы, ее мачеха - Флоренс - не смогла сдержать эмоций. Она рассказала, что Дмитрий был бы счастлив видеть всю свою семью в сборе.

"Сегодня особенный день! Спасибо за приглашение. Это была очень красивая церемония. Я знаю, что твоя мама наблюдала за тобой, была счастлива и гордилась тобой. Для меня много значит встреча с Сашей и Данилой. Знаю, что Дима был бы счастлив видеть нас всех вместе. Желаю тебе долгой счастливой жизни!", - подписала фото вдова Хворостовского.

Мама Марии скончалась в 2015 году в новогоднюю ночь. Это стало ударом для всей семьи. Дмитрий Хворостовский развелся с первой женой в 2001 году, но всегда с теплотой и любовью относился к старшей дочке, опекал он и средних близнецов от брака с балериной. А Флоренс после смерти Светланы окружила детей материнской заботой.

Впрочем, все наследники оперного певца очень дружны. Напомним, у Дмитрия Хворостовского пятеро детей. Помимо Марии от первого брака родились близнецы - дочь Александра и сын Данила. Во втором браке с супругой Флоранс у Дмитрия Хворостовского появились на свет двое детей. В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году - дочь Нина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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