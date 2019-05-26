2019-05-26T15:38:46+03:00
Общество

Костюм зайчика и моральное разложение

Почему маскарад выпускников из Владивостока взбудоражил общество
Ярослав КОРОБАТОВзав. отдела науки
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Школьники считали, что их шоу с переодеваниями - просто шалостьШкольники считали, что их шоу с переодеваниями - просто шалостьФото: социальные сети
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Любые испытания может выдержать Россия: дефолт, санкции, международную изоляцию... но ежели кто не по форме одет, то это мы пережить никак не в состоянии. Во всяком случае, такое впечатление складывается, когда читаешь новости по следам удалой вечеринки в школе №74 города Владивостока. Управление внутренних дел проводит проверку по факту размещения видеозаписи в соцсетях и с гордостью сообщает,, что “личности участников инцидента установлены”, директор школы подала заявление об увольнении, родителям школьницы, которая нарядилась в полицейскую форму грозят штрафом…

Похоже, к расследованию обстоятельств костюмированной вечеринки скоро подключатся все силы ядерной державы: виданное ли дело - один выпускник нарядился в ковбоя, другой надел сомбреро, девушка предстала “госпожой полицейской”, а кто-то нарядился зайчиком из “Плейбоя”.

Но сдается, если мы хотим, чтобы взрослые (в том числе и представители власти) сохраняли свой авторитет, они должно все же опираться на здравый смысл. В истории нашей страны уже много чего случалось. Мы в последнее время часто обращаемся к советскому прошлому и там действительно можно найти немало хорошего. Но кое-что, брать с собой в сегодняшний день категорически не хочется. Например, увлечение поиском “классово чуждых” элементов. Проще всего было определить этого “тайного врага” по внешним признакам: Поэтому дружинники разрезали стилягам ножницами брюки-клеш и ”дудочки”. Преследовали меломанов, которые слушали идеологически чуждый джаз и поддавались тлетворному влиянию... Прошли годы и стало понятно, что эта неистовая борьба за чистоту рядов была совершенно бессмысленным и нелепым мероприятием.

Сегодня джаз исполняет президент страны - помните историю, когда Владимир Путин на благотворительном вечере спел на английском языке песню Луи Армстронга, под аккомпанемент одного из самых известных в мире джаз-музыкантов Мэйсио Паркера? Да и клеши с “дудочками” давно реабилитированы и даже вышли из моды, кроме того совершенно точно установлено, что фасон брюк никак не связан с преступными наклонностями.

Но архетип “дружинника”, оказался очень живучим. Выяснилось, что очень сложно противостоять желанию искать повсюду следы морального разложения и вести с этим непримиримую борьбу. То под каток борьбы за нравственность попадут оренбургские “пчелки” с тверком. Сегодня в подрыве устоев заподозрили озорников из Владивостока. Любопытно, что десяток лет назад взрослые умилялись, когда те же самые ребята приходили на утренники в костюмах зайчиков. И на этот раз они сделали то же самое. Просто “зайчики” выросли. Вот и все. В чем тут вызов моральным нормам? Безбашенное видео было снято не на последнем звонке (там ребята ничем не выделялись среди прочих), а во время фотосессии “для своих”, которая была за день до того. Громко кричали и веселились на школьном крыльце? Простите им эту маленькую вольность! В доме престарелых, лет через 60, они будут вести себя гораздо спокойнее. Но вряд ли это будет кого-то радовать.

А вообще-то судить о людях по тому, во что они одеты, занятие крайне неблагодарное. Например, один исторический персонаж утверждал, что ханжи и лицемеры, как раз очень любят наряжаться в овечьи одежды. Во всяком случае, так утверждается в Новом Завете. Поэтому ни овечьи, ни волчьи шкуры, ни тем более костюмы зайчиков из Плейбоя, о людях ровным счетом ничего не говорят. Как отличить дурных людей от хороших?. Тот же исторический персонаж советовал: вы их узнаете по плодам. Так давайте судить о выпускниках 2019 (в том числе о ребятах из школы №74) по их делам, а не по карнавальным костюмам, которые они надели на школьный маскарад.

И, пожалуйста, отстаньте от директрисы!

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Последний звонок с БДСМ: Собчак вступилась за веселых выпускников

Ксения Собчак назвала последний звонок с БДСМ в школе Владивостока обычной шалостью. Телеведущая не видит ничего страшного в том, что выпускники школы №74 перед последним звонком организовали танцы под музыку в вызывающих нарядах. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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