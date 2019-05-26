Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах

Сын Дэвида Бекхэма и его подружка Ханна Кросс подрались на глазах десятков зевак. Все произошло в ресторане фешенебельного отеля Martinez в Каннах, где сутки проживания стоят около трех тысяч евро.

Нешуточные страсти кипят в семействе Бекхэмов. Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт. Беды ничто не предвещало. Пара приехала на Лазурное побережье на несколько дней, успела попозировать на красной дорожке, посетить дорогие рестораны.

Однако в одном из заведений влюбленные умудрились серьезно разругаться. 22-летняя Ханна Кросс неожиданно лягнула своего 20-летнего жениха. Тот не стерпел и ответил невесте. Завязалась потасовка с криками и визгами. Охранникам пришлось разнимать дерущихся и плачущих влюбленных.

hancross I love you

Что послужило причиной жесткой словесной перепалки, переросшей в драку, неизвестно. Источник, близкий к модели, рассказал, что как только Бруклин и Ханна приехали на французский курорт, то практически тут же начали ссориться. "Все это было очень печально. Ханне приходится иметь дело с известностью и деньгами Бруклина, а также со всеми последствиями, которые вытекают из того, когда встречаешься с кем-то из Бекхэмов", - отметил инсайдер.

Он сообщил, что драка началась после взаимных оскорблений. "Они выпили пару бокалов, после чего начали предъявлять друг другу претензии, не стесняясь в выражениях", - цитирует его The Sun.

hancross Бруклин и Ханна

Это уже не первый публичный конфликт влюбленных. Ранее их видели ссорящимися на музыкальном фестивале Coachella. В другой раз заплаканную Ханну заметили у ресторана Madeo в Беверли Хиллз. Бруклин в отчаянии схватился за голову, а на Хане не было лица. В апреле Кросс и Бекхэма видели в расстроенных чувствах в автомобиле, который был припаркован рядом с одним из увеселительных заведений Лос-Анджелеса.

Дэвид и Виктория Бекхэмы были изрядно обеспокоены, узнав о случившемся. Родители Бруклина серьезно озабочены непростыми отношениями сына с моделью, так как это уже не первый раз, когда они устраивают публичные скандалы.

hancross Нешуточные страсти кипят в семействе Бекхэмов

Молодые люди встречаются шесть месяцев. И все это время у Бруклина сохраняются напряженными отношения с родителями. Это произошло после того, как он отказался заставить Ханну подписать соглашение о неразглашении, которое Бекхэмы обычно просят подписать тех, кто оказывается в их близком кругу.