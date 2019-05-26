Эксперт об «украинском гражданстве» Сикорского, Королева и Антонова: Так создают не историю, а суррогат для посмешища

Президент Украины Владимир Зеленский изобрел еще одного «великого украинца». Таковым он назвал русского авиаконструктора, изобретателя первого в мире серийного вертолета и четырехмоторных самолетов «Русский витязь» и «Илья Муромец». «Украинство» Игоря Сикорского, а также его коллег, ракетных и авиаконструкторов Сергея Королева, Олега Антонова и других выдающихся изобретателй и инженеров, родившихся в Российской империи прокомментировал глава Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин:

- Как удобно великого Сикорского подтянуть к сонму «украинских гениев» — он же родился в Киеве!

- Ну давайте это поставим в тот же ряд, где и украинские фронты в Великую Отечественную, которые, собственно, и победили Гитлера. Они же назывались «украинскими» — и не важно, что воевали в них народы чуть ли ни всех наших союзных республик!

- Старый пиар на новый лад в исполнении свежеиспеченного лидера нации?

- Украинство как проект был и остается тупиковым. Для того, чтобы его наполнять хоть чем-то, приходится регулярно что-то придумывать, чтобы огонек не угасал. И доходит до идиотизма, как в случае с Сикорским, а ранее с Королевым и Антоновым. Но так историю не создают - так создают суррогат для посмешища.

Сикорский не принадлежит Украине, он, если припоняться над конкретной ситуацией и фактами его биографии, даже не принадлежит российской империи — он принадлежит всему миру. Его изобретениями пользуется по всей планете и марку «Сикорский» знают от Аляски до Урала.

- Он до самой своей смерти дома в Статфорде говорил на русском языке?

- Я был в его доме. Общался с его сыном Сергеем, который продолжил работать в компании отца. У меня фото совместное с ним сохранилось. Сидел в кресле Игоря Ивановича в его кабинете. Когда мы разговаривали с Сергеем Игоревичем, я поразился тому русскому духу, которы пропитан дом великого авиаконструктора, которого американцы также считают своим. Ведь он не сразу из России времен Гражданской войны попал в США, а у него был довольно неудачный опыт во Франции, и только Америка действительно дала ему все возможности для раскрытия его таланта. Был на его предприятии — там, конечно, все организованно по-американски.

- Поляк по древним своим корням, подданный российской империи по рождению, человек мира с американским паспортом по факту и русский по духу? Но так же на Украине никто не скажет сегодня...

- У меня вопрос к новому президенту Украины — впрочем как и ко всем предыдущим, если и Сикорский, и Королев с Антоновым — ваши, так почему же в вашей « стVsране гениев" фактически рухнуло и самолето- и ракетостроение, а ничего нового в этой отрасли вы уже больше четверти века не производите? Ответа цензурного мы не услышим.

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