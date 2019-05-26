Сын экс-сенатора Амира Галлямова сбил инспектора ДПС, уходя от погони в Москве

В Москве водитель черного внедорожника Land Cruiser сбил сотрудника ДПС и попытался скрыться с места происшествия.

Все произошло в воскресенье, 26 мая, около 3:30 ночи на Кутузовском проспекте. Инспекторы дорожной полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился сын бывшего министра спорта Московской области, экс-сенатора Совета федерации Амира Галлямова Тимур. Правоохранители хотели проверить документы мужчины, и тот сначала послушно притормозил у обочины, однако, когда к нему подошел инспектор, почему-то передумал и вдавил педаль газа в пол.

Сын экс-сенатора Амира Галлямова сбил инспектора ДПС.Тимур Галлямов устроил гонки с полицией

Погоня продолжалась около 20 минут, пока Тимур Галлямов не остановился на светофоре в районе Мосфильмовской улицы. Из следовавшего за ним полицейского автомобиля выбежал инспектор, который попытался преградить дорогу внедорожнику, но безрезультатно. Сын экс-сенатора решил не сдаваться так просто и сбил инспектора по касательной.

Поймать "гонщика" удалось лишь через 15 минут. Его автомобиль остановили в районе Большой Филёвской. При этом, как сообщили "Комсомольской правде" источники в правоохранительных органах, вел себя Тимур неадекватно - настолько, что его заставили сдать анализы на наличие наркотиков в крови и пройти медицинское освидетельствование состояния опьянения. В 2015 году молодого человека уже лишали водительских прав за езду в пьяном виде, в этот раз алкоголя не обнаружили.

gallyamov_t Молодой человек вел себя весьма неадекватно при задержании

Галлямова-младшего доставили в отделение Следственного комитета. Сбитый им инспектор оказался в больнице с переломом ноги.