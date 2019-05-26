2019-05-26T21:48:17+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту наезда на инспектора ДПС в Москве

Находившийся за рулем внедорожника Галлямов Тимур направлен на допрос
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сын экс-сенатора Амира ГаллямоваСын экс-сенатора Амира ГаллямоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту наезда на инспектора Дорожно-патрульной службы на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование начато по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемый в совершении преступления Тимур Галлямов 1992 года рождения доставлен в подразделение ведомства для последующего допроса, говорится на сайте СК.

"Комсомольская правда" писала о том, что ночью в воскресенье, 26 мая, сотрудники ДПС остановили автомобиль Land Cruiser, принадлежащий сыну экс-сенатора, бывшего министра спорта Московской области Амира Галлямова. Правоохранители хотели проверить документы водителя, но в итоге все обернулось погоней, во время которой иномарка наехала на одного из инспекторов и скрылась.

Полицейский был доставлен в больницу с переломом голени, а виновного в случившемся молодого человека задержали примерно через 10 минут в районе Большой Филевской улицы. Очевидцы сообщают, что парень вел себя неадекватно, однако алкоголя в его крови не обнаружили. Результаты теста на наркотики пока не пришли.

Сын экс-сенатора Амира Галлямова сбил инспектора ДПС.Тимур Галлямов устроил гонки с полицией

ИСТОЧНИК KP.RU

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