В России вступил в силу новый порядок расчета доплат к пенсиям

СЕГОДНЯ 16:35 2019-05-26T16:35:33+03:00

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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В воскресенье, 26 мая, в России вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, определяющий новые правила расчёта федеральной социальной доплаты к пенсии.

Сначала будет определяться размер дополнительной выплаты, приравненной к размеру прожиточного минимума, и лишь потом - самой пенсии. Следовательно, при каждой новой индексации доход всегда будет выше прожиточного минимума.

Напомним, что пенсии неработающих пожилых людей должны были вырасти на 7,05%, однако у многих прибавка оказалась слишком незначительной или ее не было вовсе. Президент РФ Владимир Путин посчитал такой исход несправедливым и поручил исправить ситуацию.

Сайт kp.ru писал о том, что в ближайшее время прибавки к пенсии получат около пяти миллионов граждан. Власти потратят на эти цели 20 миллиардов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693004" frameborder="0"></iframe> Путин - об индексации пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU