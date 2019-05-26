2019-05-26T16:35:33+03:00
Экономика

В России вступил в силу новый порядок расчета доплат к пенсиям

Прибавки получат около пяти миллионов граждан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАССВ России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В воскресенье, 26 мая, в России вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, определяющий новые правила расчёта федеральной социальной доплаты к пенсии.

Сначала будет определяться размер дополнительной выплаты, приравненной к размеру прожиточного минимума, и лишь потом - самой пенсии. Следовательно, при каждой новой индексации доход всегда будет выше прожиточного минимума.

Напомним, что пенсии неработающих пожилых людей должны были вырасти на 7,05%, однако у многих прибавка оказалась слишком незначительной или ее не было вовсе. Президент РФ Владимир Путин посчитал такой исход несправедливым и поручил исправить ситуацию.

Сайт kp.ru писал о том, что в ближайшее время прибавки к пенсии получат около пяти миллионов граждан. Власти потратят на эти цели 20 миллиардов рублей.

Путин - об индексации пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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