Итоги выборов в Европарламент: сторонники снятия антироссийских санкций набирают более 10%

23-26 мая у западных соседей прошло ключевое политическое событие — выборы депутатов Европарламента, которые будут определять курс главного органа законодательной власти ЕС на ближайшую пятилетку.

Точные результаты, кому достанется 751 кресло ЕП в его резиденции, Страсбурге, будут известны днём в понедельник. Но некоторые итоги можно подвести сейчас. И они весьма показательны.

«Это провал», — подумал Штирлиц

Главная неожиданность — жёсткая посадка Европейской народной партии (ЕПП): 177 кресел вместо 218 пятью годами ранее. Это, чтобы было понятнее, такая «партия Ангелы Меркель», только увеличенная до масштабов Европы. Лидер ЕПП Манфред Вебер открыто метил на пост главы Еврокомиссии, обещая в таковом качестве «заблокировать Северный Поток-2»; очевидно, что теперь въехать в Страсбург с лаврами триумфатора ему будет труднее.

Вторая крупнейшая партия, социал-демократы, просела не меньше: 147 мест против 186 (чтобы было понятнее: их «ячейка» в ФРГ, под названием СДПГ, входит в местную правящую коалицию все четыре срока Меркель; результаты можете наблюдать сами).

Причины провала «системных» партий понятны: они не могли предложить избирателю ничего, кроме абстрактных «европейских ценностей», призывая одновременно укрепить безопасность ЕС и продолжить приём мигрантов. Неудивительно, что избиратель предпочёл те силы, которые декларируют куда более радикальные идеи — хоть с правого фланга, хоть с левого. Например, из 96 национальных мест Германии в Европарламенте почти четверть набрали «Зелёные» (вдвое превысив собственный результат на выборах в Бундестаг полтора года назад).

Забег АдГ

Самое интересное — это результат тех партий, которые открыто призывают отменить антироссийские санкции и, наоборот, положить конец бесконтрольному приёму беженцев. Одно из таких движений, «Альтернатива для Германии», набирает 11 мест из общенемецких 96. Может, и мало, но в прошлом составе ЕП у «Альтернативщиков» был всего лишь один депутат.

Их коллеги из Франции — «Национальное объединение» Марин Ле Пен — набирают 22 из 74 мест во Франции. По предварительным подсчётам, движение «На марш!» действующего президента Эммануэля Макрона получает сопоставимое (или чуть меньшее) количество. Вот такой «референдум доверия» властям Пятой Республики.

Учитывая, что общеевропейский блок правоконсерваторов насчитывает «ячейки» среди близких по духу партий в других странах ЕС, можно предположить, что его общие результаты составят не менее 10% кресел в ЕП.

С одной стороны — немного. С другой стороны, «консервативный блок» подвергался неимоверному шельмованию в прессе, а один из его лидеров, вице-канцлер Австрии от «Партии свободы» Хайнц-Кристиан Штрахе, всего за неделю до выборов в ЕП был принуждён к отставке после циничного слива компромата — видеозаписи его встречи с мифической «племянницей русского олигарха» двухлетней давности. Что не могло не подмочить рейтинги.

— Глупо ожидать немедленной отмены санкций даже в новой конфигурации ЕП, — говорит политолог Михаил Фрибен. — В то же время как только во власти оказываются по-настоящему консервативные силы наподобие АдГ — всё государство начинает «дрейф вправо». Красноречивый пример — та же Германия. Под влиянием риторики «альтернативщиков» (хоть у них в Бундестаге на последних выборах и было лишь 12,6%), фрау Меркель тоже начала мягко менять политику, не желая совсем уж терять избирателей. Теперь из ФРГ даже депортируют самых «отличившихся» беженцев на родину. В небольшом количестве, но всё. Так что и нынешний «консервативный блок» в Европарламенте сможет предохранить его от совсем уж радикально антироссийских действий, наподобие попытки блокировки «Северного потока-2».